Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας

Η Τίνα Μεσσαροπούλου έστειλε ανήμερα της ονομαστικής γιορτής της, μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας. Ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και η ίδια βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παρέμεινε 26 μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού και πλέον έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να δίνει μάχη για να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επανέλθει στους ρυθμούς της καθημερινότητάς του. Το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε ζωντανά στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και άκουσε τις ευχές των συνεργατών της.

Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια τους συνεργάτες της, αλλά και τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης που έχει δεχθεί όλο αυτό το διάστημα, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την οικογένειά της.

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Θα τα πούμε εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Γιώργος Μυλωνάκης: Το χρονικό της σοβαρής περιπέτειας υγείας

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε το πρωί της 15ης Απριλίου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε άμεσα στον «Ευαγγελισμό», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Ακολούθησε διασωλήνωση και επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Τα πρώτα 24ωρα κρίθηκαν ιδιαίτερα δύσκολα, ενώ τις επόμενες ημέρες η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη αλλά σταθερή, με τον υφυπουργό να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για σαφή σημάδια βελτίωσης, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με την έξοδό του από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ βρέθηκε στη δίνη μιας υπόθεσης που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου και μάλιστα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου ο οποίος παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να ανασκευάσει επέμεινε.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε επανειλημμένα το νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη.