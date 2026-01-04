Αγρότες: Με προτάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση ξεκίνησε η σύσκεψη στα Μάλγαρα – Έκλεισε ο κόμβος της αρχαίας Νεμέας

Λίγη ώρα μετά τις 12:00 ξεκίνησε η κρίσιμη Πανελλαδική Σύσκεψη στα Μάλγαρα στην οποία θα αποφασιστούν σήμερα (04.01.2026) τα επόμενα βήματα των αγροτών που εδώ και 1 μήνα έχουν σπάσει την χώρα στα 2 με τα δεκάδες μπλόκα που έχουν στήσει σε εθνικές οδούς, τελωνεία και διόδια.

Εκπρόσωποι από τουλάχιστον 50 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα γέμισαν το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων και είναι έτοιμοι να αναλύσουν τις επόμενες κινήσεις τους ώστε να αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες έχουν ήδη ρίξει στο τραπέζι διάφορες προτάσεις. Μεταξύ αυτών εξετάζεται να επιβάλλουν 48ωρο και γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων αλλά και να προχωρήσουν σε μεγάλη κάθοδο με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες

Εκπρόσωποι του μπλόκου της Χαλκίδας βρίσκονται από νωρίς στα Μάλγαρα και δηλώνουν ανυποχώρητοι όσον αφορά τα αιτήματά τους.

Αν και υπήρχαν πληροφορίες πως τα Θεοφάνεια τα μπλόκα θα ενισχυθούν, οι αγρότες της Χαλκίδας δεν σχεδιάζουν να αποκλείσουν την Υψηλή Γέφυρα μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας για 34η ημέρα τάσσονται υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, προτείνοντας ακόμη και 48ωρο «μπλακ άουτ» μετά τα Θεοφάνια, δηλώνοντας ότι θα παραμείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί.

Αντίστοιχο κλίμα επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Προς το παρόν, τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, ωστόσο η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι μόνο μέσα από ουσιαστικό διάλογο μπορεί να υπάρξει λύση στα προβλήματα των αγροτών.

Στη Βοιωτία, οι αγρότες αναμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, δηλώνοντας έτοιμοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν και δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν να ανοίξει δίαυλος διαλόγου.

Κλειστός ο κόμβος της Αρχαίας Νεμέας

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κλείσιμο της εθνικής οδού.

Η δράση γίνεται σε κοινό μέτωπο με αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

Πλήθος αγροτών και τρακτέρ στον κόμβο Μαλαχιά στην Αργολίδα

Οι αγρότες του μπλόκου Αργολίδας στον κόμβο Μαλαχιά κάλεσαν σε συγκέντρωση το πρωί της Κυριακής και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους και να αυξήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

«Τα τρακτέρ βγαίνουν μπροστά, ο δρόμος γίνεται φωνή, η σιωπή τελείωσε. Αν δεν μας ακούνε, θα μας νιώσουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα, θα κλιμακώσουμε», αναφέρει η σχετική αφίσα – ανακοίνωση του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Με μηχανοκίνητη πομπή οι αγρότες της Αργολίδας κινήθηκαν προς το Ενόδιον όπου συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη που τους απέτρεψε να κλείσουν τον δρόμο και έχουν παρατάξει τα τρακτέρ στο πλάι της οδού με την κίνηση των οχημάτων μέχρι στιγμής να γίνεται κανονικά.

Η πομπή των τρακτέρ κινήθηκε τελικά προς Δερβενάκια όπου υπάρχει το ενδεχόμενο μαζί με αγρότες από την Κορινθία να κάνουν αποκλεισμό του δρόμου, με την αστυνομία να παρατάσσει διμοιρία και κλούβα για να τους εμποδίσει.