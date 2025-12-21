Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα – Ανοιχτά τα διόδια, κλείνουν τη Δευτέρα τα Τέμπη για τα φορτηγά

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες λίγες ημέρες πριν γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Τα μπλόκα σε Θεσσαλονίκη, Θήβα, Λάρισα, Ήπειρο και Θεσσαλία αναμένεται να ενισχυθούν με περισσότερα τρακτέρ αν και οι μπάρες των διοδίων θα παραμείνουν ανοιχτές ώστε οι εκδρομείς να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα.

Σήμερα (21.12.2025) αποφασίστηκαν και τα επόμενα βήματα των αγροτών στη συνεδρίαση της Νίκαιας. Οι αγρότες θα αποκλείσουν αύριο τις σήραγγες για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους. Την ίδια στιγμή, σχεδόν σε όλα τα μπλόκα της Ελλάδας αναμένεται να ανοίξουν οι μπάρες των διοδίων στις 23 Δεκεμβρίου. Οι διαβουλεύσεις με την τροχαία είναι συνεχόμενες ώστε οι εκδρομείς να μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια.

Οι αγρότες στα Καλάβρυτα απέκλεισαν συμβολικά την είσοδο στην πόλη, σε μία ημέρα που υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση.

Κλειστή παραμένει και η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα.

Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, το πρωί, προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους. Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, μέλη της συντονιστικής των αγροτών στα Μάλγαρα είναι σε συνεχείς συζητήσεις με την αστυνομία καθώς η ΕΛΑΣ ζητά να απομακρυνθούν τα παράπηγμα που έχουν στήσει αλλά και τα τρακτέρ.

Δείτε εδώ live τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Ανοικτές οι μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου

Οι αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου αλλά και της Χαλκηδόνας έχουν προγραμματίσει να ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου επί της εξωτερικής περιφερειακής οδού έως και τις 15:00 (άνοιγμα των διοδίων έγινε στις 12 το μεσημέρι) για την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών.

«Ανεβάζουμε τις μπάρες σε απόλυτη συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή μπλόκων και με την άδεια της αστυνομίας», διευκρινίζουν. Παραγωγοί από τους αγροτικούς συλλόγους των περιοχών αυτών θα μοιράζουν στους πολίτες ρύζι, όσπρια και κηπευτικά ενώ θα ενημερώνουν για τα αιτήματά τους με σχετικά φυλλάδια.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στα «πράσινα φανάρια» και έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο.

Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

Νέα μπλόκα σε κεντρική – δυτική Ελλάδα αλλά και Πελοπόννησο

Την πρόθεσή τους να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι αγρότες της Εύβοιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, η παρέμβαση στα διόδια των Αφιδνών αναμένεται να γίνει σήμερα στις 17:00.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει νέο 3ωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.

Ανοίγουν τα διόδια σε δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει να στήσουν μπλόκο για μία ώρα στις 20:00 στον κόμβο του Κουβαρά, της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία» οδό, που βρίσκονται αναμασά σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και 3ο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες στον Ε65

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Επίσης και σήμερα θα προβούν στο άνοιγμα των διοδίων, ενώ καταφθάνουν στο σημείο και άλλα τρακτέρ, για την ενίσχυση των δυνάμεών τους.

Παραμένουν στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες

Αλλά και οι αγρότες της Λάρισας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον κόμβο της Νίκαιας. Το σημείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή παραγωγών από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Χθες οι αγρότες, «σήκωσαν» τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων και μοίρασαν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα, έδωσαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους.

Στην σημερινή συνέλευση αποφασίστηκε αύριο, στις 11:30 οι αγρότες από τη Νίκαια να αποκλείσουν τις σήραγγες για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους. Τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα θα περνούν ελεύθερα.

Από την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από την ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δεν θα επιτρέπουν την διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, πάντως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, προβλέπεται να επιτρέπεται η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εορταστική κίνηση ενόψει των Χριστουγέννων, χωρίς ωστόσο να αναστέλλεται συνολικά ο αγώνας τους.

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους. Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.