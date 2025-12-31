Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αγρότες σε ρήξη «έσπασαν» το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια – Νέα κινητοποίηση με τρακτέρ στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Αγρότες που διαφώνησαν, πήραν τα τρακτέρ τους και μεταφέρθηκαν στο μπλόκο της Τρίγλιας, καταγγέλλοντας παρασκηνιακές διεργασίες με την κυβέρνηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών
Αποχώρηση τρακτέρ από αγρότες της Χαλκιδικής, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα "Πράσινα Φανάρια", κοντά στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης
Αποχώρηση τρακτέρ από αγρότες της Χαλκιδικής, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα "Πράσινα Φανάρια", κοντά στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης / ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI

Το πρώτο ρήγμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις, μετά από αρκετές ημέρες που βρίσκονται οι αγρότες στους δρόμους, καταγράφηκε σήμερα (31.12.2025) στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι 14 μπλόκων και 4 αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, ορισμένοι αγρότες από τη Χαλκιδική αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, σύμφωνα με το voria.gr.

Από εκεί οι αγρότες που διαφώνησαν, πήραν τα τρακτέρ τους και μεταφέρθηκαν στο μπλόκο της Τρίγλιας, καταγγέλλοντας παρασκηνιακές διεργασίες με την κυβέρνηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών.

«Αποφασίσαμε να αποσύρουμε τα τρακτέρ μας από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Κάποια μέλη από το μπλόκο έκαναν παρασκηνιακές συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για υπονόμευση του αγώνα», δήλωσε ο Γιώργος Τσακίρογλου, αγρότης από τη Χαλκιδική.

Όπως ανέφερε, τα τρακτέρ του θα μείνουν έως την Παρασκευή στην Τρίγλια έως ότου ανασυνταχθούν και προχωρήσουν σε νέο μπλόκο.

Αποχώρηση τρακτέρ από αγρότες της Χαλκιδικής, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα "Πράσινα Φανάρια", κοντά στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης
ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI
Αποχώρηση τρακτέρ από αγρότες της Χαλκιδικής, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα "Πράσινα Φανάρια", κοντά στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης
ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI
Αποχώρηση τρακτέρ από αγρότες της Χαλκιδικής, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα "Πράσινα Φανάρια", κοντά στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης
ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI

Παράλληλα ανέφερε ότι οι αγρότες που αποχώρησαν, συντάσσονται με τα λεγόμενα σκληρά μπλόκα και αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

«Οι αποφάσεις για να πάμε στον διάλογο είναι μεμονωμένες, χωρίς να ρωτηθούμε», τόνισε ο Γιώργος Τσακίρογλου, καλώντας σε συνέχιση του αγώνα με όλα τα μπλόκα.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών Δημήτρης Τσιλιάς ξεκαθάρισε ότι το μπλόκο στο συγκεκριμένο σημείο παραμένει.

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
332
225
150
149
104
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τι είναι τα αθόρυβα πυροτεχνήματα και πως συμβάλουν στην προστασία των ζώων
Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης με αντικείμενο τα αθόρυβα πυροτεχνήματα και την υιοθέτησή τους κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων
Πυροτεχνήματα
ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδων βιολογικής ξανθής σταφίδας – Εντοπίστηκε ωχρατοξίνη Α
Η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι - Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν
ΕΦΕΤ
Καιρός Πρωτοχρονιάς: Επέλαση ψύχους σε όλη τη χώρα με χιονοπτώσεις – Πιθανότητα χιονοκαταιγίδων στο βόρειο Αιγαίο
Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου
Χιονάνθρωπος στη Λέσβο
Newsit logo
Newsit logo