Ελλάδα

Κόρινθος: Βρέθηκε αυτοκίνητο βυθισμένο μέσα στο κανάλι του Ισθμού

Βρέθηκε αυτοκίνητο βυθισμένο μέσα στο κανάλι του Ισθμού
Βρέθηκε αυτοκίνητο βυθισμένο μέσα στο κανάλι του Ισθμού / korinthostv
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Θρίλερ στην περιοχή της Ποσειδωνίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026).

Πολίτης παρατήρησε αρχικά την οροφή του αυτοκινήτου να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων, σύμφωνα με το korinthostv.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας.

Κατά τις πρώτες έρευνες από τον δύτη, δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και περιμετρικά του σημείου.

korinthos poseidonia korinthostv
Στο σημείο βρέθηκε δύτης προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας / korinthostv

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε μέσα στο κανάλι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
153
83
80
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο με τον 21χρονο Νικήτα λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί στο Ηράκλειο - «Δικαιολογούσε τη συμπεριφορά του 54χρονου, δεν πίστευε ότι θα του κάνει κακό»
Λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός, ο Νικήτας επισκέφτηκε το συνεργείου φίλου του , σε πλάνα από το οποίο φαίνεται χαρούμενος να χορεύει χωρίς να έχει ιδέα για το ότι ζει τις τελευταίες του στιγμές
Ο 21χρονος Νικήτας
Newsit logo
Newsit logo