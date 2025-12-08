Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αγρότες: Ταυτοποιήθηκαν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά – Θα κατηγορηθούν για εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και όσοι αναποδογύρισαν το όχημα της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία της σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης»
Επεισόδια στα Χανιά
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)

Σε πεδίο μάχης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών μετατράπηκαν οι περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο και «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά το μεσημέρι της Δευτέρας (8.12.25), με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και όσοι αναποδογύρισαν το όχημα της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία της σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης».

Οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου του Ηρακλείου στην οποία παρέμειναν για περίπου δύο ώρες. Οι πτήσεις εξακολουθούν να μην εκτελούνται.

Στα Χανιά, οι αγρότες παραμένουν έξω από την είσοδο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου με τις πτήσεις πάντως να πραγματοποιούνται κανονικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
92
86
81
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των 2 διασωθέντων από το ναυάγιο στην Κρήτη με τους 17 νεκρούς μετανάστες - Μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες
Πολλοί είχαν παραισθήσεις, βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα
μετανάστες
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Εκατοντάδες αγρότες έχουν μπει στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ενώ εκρηκτική παραμένει η κατάσταση και στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά
αγρότης 102
Newsit logo
Newsit logo