Αγρότες: Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα – «Δεν υποχωρούμε, θα νικήσουμε»

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι της 4ης Ιανουρίου στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.
Μπλόκο αγροτών
Στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.26) θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών που εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα.

Στη σύσκεψη οι αγρότες από τα μπλόκα σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη θα αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους με την κυβέρνηση να επεξεργάζεται ένα plan b σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να αρνούνται τον διάλογο και δεν προσέλθουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μέχρι τις 6 Ιανουαρίου.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους.

Η ανακοίνωση για την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

«Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων χαιρετίζει  τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς  που παραμένουν στα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα εδώ και ένα μήνα, παλεύοντας για την επιβίωσή τους.   

Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα  μας.   

Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”.

Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν  την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.      Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. 

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε! Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης!

Ας το καταλάβει η κυβέρνηση και όλοι όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την σιγοντάρουν. Υποδεχόμαστε το 2026 αγωνιστικά, στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους, τις οικογένειες μας, όλο το λαό.  Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε – θα νικήσουμε!».

