Ηράκλειο: Κατασκευάστηκε «η μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο» – Χρειάστηκε 6 μήνες για να ολοκληρωθεί

Ένα εντυπωσιακό έργο κατασκευάστηκε στα Πιτσίδια Ηρακλείου με την μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο να τοποθετείται απέναντι από μία τοπική επιχείρηση της περιοχής.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δημιουργοί της λύρας ανέβασαν τις σχετικές φωτογραφίες της στα social media και στην ανάρτηση περιγράφεται ότι το έργο χρειάστηκε περίπου έξι μήνες για να ολοκληρωθεί, ενώ η τοποθέτησή του έγινε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, πρόκειται για μια κατασκευή που έχει ως στόχο την ανάδειξη της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράδοσης και των αξιών του νησιού, η οποία ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε κατοίκους και επισκέπτες.

Οι εμπνευστές κάνουν λόγο για ένα έργο που ολοκληρώθηκε μετά από «μεγάλο αγώνα και δυσκολίες», ενώ σημειώνουν ότι η στιγμή της τοποθέτησης συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Στην υλοποίηση και τοποθέτηση του έργου συνέβαλαν συνεργεία μεταφοράς, καθώς και χειριστές μηχανημάτων, με τη συμμετοχή συνεργατών και φίλων των δημιουργών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύντομα, όπως γνωστοποιείται, αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια της κατασκευής, η οποία έχει ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με χρήστες να εκφράζουν κυρίως θετικά σχόλια και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία.

Την ανάρτηση έκανε ο εμπνευστής του έργου, Μιχάλης Ζουριδάκης, μέσα από την οποία παρουσίασε την εντυπωσιακή κατασκευή και την τοποθέτησή της στα Πιτσίδια Ηρακλείου.

Πολλοί που σχολίασαν την ανάρτηση των δημιουργών έκαναν λόγο για ένα έργο που αναδεικνύει την κρητική παράδοση, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή ιδέα και υλοποίηση, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές σε υπερηφάνεια και συγκίνηση για το τελικό αποτέλεσμα. Άλλοι χρήστες σημείωσαν ότι θα επισκεφθούν το σημείο για να δουν από κοντά την κατασκευή και να τη φωτογραφίσουν.

Ξεχώρισε βέβαια και μια μαντινάδα που αναρτήθηκε για το έργο:

«Όποιος τη λύρα έφτιαξε, δουλειά κάμε πιτίδια, κι όποιος περάσει τη θωρεί, να στέκει στα Πιτσίδια!!!».