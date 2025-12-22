Αγροτικά μπλόκα: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών – Ο «χάρτης» με τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες που εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (22.12.2025) οι αγρότες έστησαν μπλόκο στις σήραγγες των Τεμπών απαγορεύοντας την διέλευση των φορτηγών. Για την ασφάλεια των οδηγών, η τροχαία απαγόρευσε σε όλα τα οχήματα την κυκλοφορία.

Λίγες ώρες αργότερα οι αγρότες με τα τρακτέρ τους αποχώρησαν από τη σήραγγα των Τεμπών και επιστρέφοντας στο μπλόκο της Νίκαιας πέρασαν από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών και να αποτίσουν φόρο τιμής.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο των Μεγάρων προχώρησαν στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (22.12.2025) σε νέο αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη ενώ το αντίθετο ρεύμα θα παραμείνει κλειστό για 22η ημέρα.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων έκλεισε από τους παραγωγούς την Παρασκευή ωστόσο χθες δόθηκε στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των οδηγών. Την Τρίτη ωστόσο αναμένεται να ανοίξουν και τα 2 ρεύματα ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Οι παραγωγοί που θα παραμείνουν στα μπλόκα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι αυτοκινητιστές να μην πληρώσουν το ανάλογο αντίτιμο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών, που θα γίνει εντός της ημέρας.

Όσον αφορά το Δερβένι, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, οι αγρότες δεν θα προχωρήσουν σε κάποια νέα κινητοποιήσει. Αναμένεται να κάνουν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας ώστε να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Δείτε live όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποκλείσουν τα 2 ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τις 16:00.

Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν κλείσει τον δρόμο, εμποδίζοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Η τροχαία απαντά στους αγρότες πως λόγω των εκατοντάδων τρακτέρ που έχουν στηθεί στα μπλόκα, η μετακίνηση των οδηγών επί των εθνικών οδών δεν θεωρείται ασφαλής καθώς μπορεί να προκληθούν τροχαία δυστυχήματα κατά την μεγάλη έξοδο των αδειούχων.

Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών για όλους

Σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών προχώρησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από τον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και κινήθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας την απόφαση του μπλόκου για συμβολική δράση.

Ο αποκλεισμός των αγροτών αφορούσε μόνο την διέλευση των φορτηγών αλλά με απόφαση της τροχαίας απαγορεύτηκε καθολικά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, ο αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών ήταν να διαρκέσει περίπου 5 ώρες όμως άνοιξε νωρίτερα, ενώ οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων τους, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

«Καλά Χριστούγεννα σε όλον τον λαό της Ελλάδας. Αναμένουμε στα μπλόκα, παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν όλα τα δίκαια αιτήματά μας. Η δράση είναι συμβολική. Η κυβέρνηση κρατά τους δρόμους κλειστούς, να δώσουν απαντήσεις στα αιτήματά μας και οι δρόμοι θα ανοίξουν. Μετά τα Χριστούγεννα θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί, με μεγαλύτερες δράσεις και πιο δυναμικές», αναφέρουν.

Τι γίνεται σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Συνεχίζεται για 19η ημέρα ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων είναι να μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Η κατάσταση σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Για σήμερα αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανέμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενώ θα μοιράζουν φυλλάδια εξηγώντας τους λόγους της παρουσίας τους στους δρόμους.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου και προς την πόλη της Δράμας.