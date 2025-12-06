Αγροτικά μπλόκα: Νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Στερεά Ελλάδα – Σχεδιάζουν να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς

«Βήμα» πίσω δεν κάνουν οι αγρότες που «υπόσχονται» να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στα μπλόκα, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Χιλιάδες τρακτέρ έχουν κλείσει εθνικές οδούς και τελωνεία, κόβοντας στα 2 τη χώρα ενώ τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί αν κόψουν την κυκλοφορία και στις παρακαμπτήριες οδούς.

Οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους με περισσότερα τρακτέρ ενώ οι κινητοποιήσεις, όσο περνούν οι ημέρες, αυξάνονται. Η Θεσσαλία έχει μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο πάρκινγκ τρακτέρ ενώ μπλόκα στήθηκαν και στην Αχαΐα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγρότες στις Σέρρες απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων ενώ μπλόκα στήθηκαν και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Κομοτηνής αλλά και στον κόμβο της Κουλούρας.

Κλειστή παραμένει και η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας παρά την έντονη δυνατή βροχή οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν δίπλα στα τρακτέρ τους ώστε οι αστυνομικοί να μην σπάσουν τις κινητοποιήσεις.

Την Κυριακή μάλιστα αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, στον Μπράλο και στο Κάστρο, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα όλοι κοιτούν προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες στη Θεσσαλία αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα να γίνει μεσοβδόμαδα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Το μπλόκα σε Ε65, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, αναμένεται να ενισχυθεί με νέες «δυνάμεις». Λίγο πιο κάτω, αγρότες έχουν μπλοκάρει και τα διόδια του Λόγγου.

Σε κινητοποιήσεις και οι αγρότες στην κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Υπό αποκλεισμό τα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνο η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων γίνεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.

Ως ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τρίτης τη σταδιακή έξοδο από την Ελλάδα σε περισσότερα από 170 φορτηγά-νταλίκες.

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν χθες οι αγρότες της Λέσβου, οι οποίοι έχυσαν γάλα στο δρόμο και έκαψαν σανό.

Δικογραφία σε βάρος των αγροτών για τα επεισόδια στα «Πράσινα Φανάρια»

Ένταση προκλήθηκε μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, το μεσημέρι της Παρασκευής στα Πράσινα Φανάρια, όταν οι πρώτοι προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό για να φτάσουν στον κόμβο του αεροδρομίου και ήρθαν στα χέρια με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ένα τρακτέρ έκανε όπισθεν με ταχύτητα και ξεκίνησε να κινείται απειλητικά προς τους πεζούς αστυνομικούς. Μάλιστα κάποιοι αγρότες ακούστηκαν να παροτρύνουν τον οδηγό να πατήσει αστυνομικό.

Στη συνέχεια κάποιοι αγρότες που είχαν ήδη πηδήξει τα κάγκελα και βρίσκονταν μέσα στη Γεωργική Σχολή, προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.

Η δικογραφία έχει ήδη σχηματιστεί σε βάρος τους.

Οι αγρότες λένε ότι υπάρχουν 4 τραυματίες, κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν από τα δακρυγόνα που πέταξαν οι αστυνομικοί για να σπάσουν τα μπλόκα.

Επίσης οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης. Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.