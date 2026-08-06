Αιγαίο: Εικονική αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 – 10 παραβάσεις και 17 παραβιάσεις ο απολογισμός

Ήταν αναμενόμενο ότι η σταδιακή κλιμάκωση των εντάσεων στο Αιγαίο από την Τουρκία με παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου τις τελευταίες ημέρες, θα οδηγούσε σε μια εμπλοκή τουρκικών και ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων.

Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα (06.08.2026) το ΓΕΕΘΑ, το οποίο ανακοίνωσε ότι συνολικά 8 αεροσκάφη ανέπτυξε η Τουρκία στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, τα οποία πραγματοποίησαν 10 παραβάσεις, 17 παραβιάσεις ενώ σημειώθηκε και μια εμπλοκή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-52 έκανε 1 παράβαση και πέντε παραβιάσεις, πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έκαναν 8 παραβάσεις και 10 παραβιάσεις ενώ ένα ζεύγος οπλισμένων F-16 έκανε μια παράβαση και δύο παραβιάσεις.

Μάλιστα, τα τουρκικά F-16 «πρωταγωνίστησαν» σε εικονική αερομαχία με ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.