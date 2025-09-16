Αιγάλεω: Σε απόπειρα ανθρωποκτονίας είχε εμπλακεί ο δράστης των επιθέσεων – «Είδα το κοριτσάκι και κάποιον από πάνω σαν να πήγαινε να το βιάσει»

Γνώριμος των αστυνομικών αρχών είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε δύο ανήλικες και μια γυναίκα στο Αιγάλεω, καθώς το όνομα του έχει εμπλακεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια στιγμή ο πατέρας της 14χρονης, μια αυτόπτης μάρτυρας αλλά και ο άνθρωπος που ακινητοποίησε το Σύρο μιλούν στο newsit.gr και περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τα όσα διαδραματίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αιγάλεω.

Ο πατέρας της 14χρονης μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι όλα σημειώθηκαν στη γειτονία τους στο Αιγάλεω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελένη μου πήγαινε να πάρει ένα γλυκό από το ζαχαροπλαστείο που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι και της επιτέθηκε. Την έπιασε από την μέση της και την έριξε κάτω, έβαλλε τα χέρια του στον λαιμό της και την έφτυσε γιατί εκείνη αντέδρασε. Της έχουμε μάθει να αντιδράει και να ζητάει βοήθεια αν πάθει κάτι. Τότε βγήκαν κάποιες κυρίες από τα μαγαζιά για να δουν τι έγινε», λέει ο πατέρας της 14χρονης και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Αυτός χθες έκανε τρία συμβάντα στην σειρά. Η μικρή κάλεσε κατευθείαν την μητέρα της και μετά πήγα εγώ στο τμήμα. Ο δράστης μας κοιτούσε με ένα βλέμμα απαθές. Ο άνθρωπος αυτός έφτυσε το παιδί μου στο πρόσωπο. Το σημαντικό που με νοιάζει και είναι για το παιδί μου είναι ότι αυτός το έφτυσε στα μούτρα. Θα κάνω εξετάσεις στο παιδί μου, το ίδιο ζήτησα να γίνει κι από την αστυνομία για τον δράστη. Θέλω να δω αν το παιδί είναι καλά. Έχει πάθει ψυχολογικό σοκ δεν θέλει να φάει, να πιει, να μοιραστεί το πιάτο του με εμένα. Εμείς ενημερώσαμε τον διευθυντή του σχολείο για το περιστατικό και θα συμβουλευτούμε και κάποιον ειδικό».



Ο 32χρονος Σύρος είναι παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών, καθώς το όνομα του έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περιοχή της Ομόνοιας. «Το παράπονό μου είναι ότι αυτός είχε συμμετάσχει και σε άλλα περιστατικά στο παρελθόν. Έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ωστόσο είναι ελεύθερος».

Το κοριτσάκι φώναζε βοήθεια

Μια γυναικά που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση κατά της 14χρονης περιγράφει στο newsit.gr καρέ – καρέ τα όσα διαδραματίστηκαν μπροστά στη μάτια της στην οδό Μαρμαρά και Κωνσταντινουπόλεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακούω φωνές και βλέπω ένα κοριτσάκι και από πάνω κάποιον σαν να προσπαθεί να την βιάσει, πήγα και τον έσπρωξα», λέει στο newsit.gr η αυτόπτης μάρτυρας και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Προσχωρούσα και άκουσα να φωνάζει κάποιος κυρία βοήθεια. Γυρνάω και βλέπω κάποιον να πηγαίνει σε ένα κοριτσάκι να της επιτίθεται, σαν να πηγαίνει και να την βιάσει. Άρχισα να τον τραβάω και να τον σπρώχνω, τον τράβαγα, τον έσπρωχνα και του φώναζα να την αφήσει. Ήμουν συγχυσμένη, δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβαινε. Μπήκα στη μέση και τότε ήρθε κι ένας άλλος κι αυτός ξεκίνησε να φεύγει.

Τον έριξα κάτω μέχρι να έρθει η αστυνομία

Καθοριστική για τη σύλληψη του δράστη ήταν η άμεση κινητοποίηση ενός 30χρονου, ο οποίος μετά το περιστατικό με την 14χρονη άρχισε να παρακολουθεί το Σύρο.

«Ήμουν στο κατάστημά μου επί της οδό Μαρμαρά, άκουσα φωνές και βγήκα. Είδα ένα κοριτσάκι να φωνάζει και από πάνω της μια κυρία. Ρώτησα τι ακριβώς έγινε και μου είπαν ότι κάποιος, της επιτέθηκε και την έφτυσε και έφυγε. Ρώτησα προς τα που πήγε και έτρεξα. Πήρα τηλέφωνο τον αδερφό που ήταν επίσης στο περιστατικό, για να τον ρωτήσω τι ρούχα φορούσε. Μου είπε φόραγε ένα κίτρινο – λαχανί σορτσάκι. Στη συνέχεια κι ενώ τον έβλεπα χτύπησε μια ακόμα γυναίκα. Μετά άρχισε να κυνηγάει την 17χρονη κοπέλα

Ο 32χρονος συνέχισε την δράση του και αυτή την φορά προσπάθησε να κρυφτεί σε μια πολυκατοικία όπου γυρνούσε μια 17χρονη.

«Εκείνη την ώρα χτύπησε και μια γυναίκα και με το που τον είδα άρχισα να τον κυνηγάω και κάλεσα ταυτόχρονα την αστυνομία και έλεγα την οδό που βρισκόμουν. Αυτός βρήκε ένα κοριτσάκι 17χρονών που γύρναγε από το σχολείο και μπήκε μέσα στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Φώναζε το κοριτσάκι, και προσπάθησε να φύγει. Τον είδα και τον έριξα κάτω και τον κράτησα εκεί, μετά από λίγο ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε» λέει ο 30χρονος που ακινητοποίησε τον δράστη και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Αμέσως μετά πήγα στην αστυνομία να καταθέσω και εκεί είδα πολύ ταραγμένους τους γονείς τον κοριτσιών που δέχτηκαν την επίθεση, οι οποίοι με ευχαρίστησαν.» αναφέρει ο 30χρονος.

Ρεπορτάζ: Κλαούντιο Σούμπασι, Βασίλης Σακουλέβας