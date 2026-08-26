Αιγάλεω: Χειροπέδες σε άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση – Έβαλε φωτιά με αναπτήρα

Στη σύλληψη ένας για εμπρησμό από πρόθεση στο Αιγάλεω προχώρησαν οι Αρχές, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη (26.8.26).

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη (26.8.26), με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε πρανές οδού, σε ξηρά χόρτα, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών, στο Αιγάλεω.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας που έχει καταγωγή από το Πακιστάν, προκάλεσε την πυρκαγιά από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση περίπου στις 23:30, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα και συγκεκριμένα αναπτήρα.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 741 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.211.770,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (88,85%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,15%) από πρόθεση.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.