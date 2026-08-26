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Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Προσωπικό Βοηθό: Δεν είναι πολυτέλεια, είναι το μέσο που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αποφασίζει πώς θα ζήσει

«Από αύριο, λοιπόν, ας θέσουμε τη βάση για το επόμενο βήμα: να κάνουμε τον θεσμό καλύτερο, δικαιότερο και διαθέσιμο σε κάθε άνθρωπο που τον χρειάζεται», γράφει στην ανάρτησή του ο πρώην ευρωβουλευτής
Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος
Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Ανάρτηση στο Facebook με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό έκανε ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, σήμερα Τετάρτη (26.8.26).

«Πριν από επτά χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι στην Ελλάδα γνώριζαν τι σημαίνει Προσωπικός Βοηθός. Όλα, όμως, από κάπου ξεκινούν», τονίζει στην ανάρτησή του ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

«Είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου… να μη φύγω από αυτόν τον κόσμο χωρίς να δω τον θεσμό του Προσωπικού Βοηθού να γίνεται πραγματικότητα και στη χώρα μας. Ευτυχώς, αυτό το στοίχημα κερδήθηκε. Μια ιδέα έγινε διεκδίκηση, ο λόγος έγινε πολιτική πράξη και φτάσαμε στο σήμερα.

Σήμερα δεν βρισκόμαστε πια στο μηδέν. Υπάρχει ένας θεσμός που δίνει σε ανάπηρους ανθρώπους μεγαλύτερη ελευθερία, επιλογή και έλεγχο της ζωής τους.

Είναι τέλειος; Όχι. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα: Γιατί μέχρι τα 65 έτη; Γιατί εισοδηματικά κριτήρια; Γιατί μόνο οι εφ’ όρου ζωής;

Τα ερωτήματα είναι χρήσιμα όταν μας οδηγούν στο επόμενο βήμα. Όταν, όμως, χρησιμοποιούνται για να ακυρώσουν το πρώτο, μετατρέπονται σε εμπόδιο.

Η απάντηση στο γιατί ξεκινήσαμε έτσι είναι απλή: γιατί έπρεπε. Έπρεπε να υπάρξει μια αρχή. Έπρεπε η Πολιτεία και η κοινωνία να μάθουν τι σημαίνει αναπηρία, ανεξάρτητη διαβίωση και Προσωπικός Βοηθός. Κανένα ώριμο σύστημα δεν γεννήθηκε ολοκληρωμένο από την πρώτη ημέρα. Χτίστηκε, δοκιμάστηκε, διορθώθηκε και διευρύνθηκε.

Δεν έχω Προσωπικό Βοηθό μέσω του πιλοτικού προγράμματος. Συνεργάζομαι, όμως, με προσωπικούς βοηθούς από το 2009. Γνωρίζω, επομένως, από τη ζωή και όχι από τη θεωρία ότι ο Προσωπικός Βοηθός δεν είναι φροντιστής και δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το μέσο που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αποφασίζει ο ίδιος πότε, πού και πώς θα ζήσει.

Από αύριο, λοιπόν, ας θέσουμε τη βάση για το επόμενο βήμα: να κάνουμε τον θεσμό καλύτερο, δικαιότερο και διαθέσιμο σε κάθε άνθρωπο που τον χρειάζεται», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

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