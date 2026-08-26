Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός σε 63 δήμους όλης τη χώρα – Σε επιφυλακή η Αττική

Από τον ιό του Δυτικού Νείλου «πολιορκείται» η Αττική, καθώς είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί.

Η Αττική παραμένει στη δίνη του κυκλώνα, με 34 δήμους να έχουν ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε έναν αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους στους οποίους έχει κάνει την εμφάνισή του ο ιός του Δυτικού Νείλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προκύπτει από τον ΕΟΔΥ από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου 2026 αυξήθηκαν κατά 6 οι δήμοι στους οποίους έχουν καταγραφεί εφέτος κρούσματα από την σοβαρή, κυρίως, μορφή της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός.

Οι δύο από αυτούς βρίσκονται στην Αττική (δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης – Ψυχικού). Άλλοι δύο βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (δήμοι Θεσσαλονίκης και Δέλτα).

Κρούσματα υπάρχουν επίσης στον Δήμο Δίου – Ολύμπου στην Πιερία, καθώς και στον Δήμο Θάσου. Ωστόσο το κρούσμα της Θάσου βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση, διότι έχει σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων. Πάντως κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου επωάσεως, ο ασθενής βρισκόταν στην Θάσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των δήμων όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει κρούσματα ανέρχεται πλέον:

Σε 34 στην Περιφέρεια Αττικής (επί συνόλου 66 δήμων που διαθέτει)

Σε τουλάχιστον 22 στην υπόλοιπη χώρα (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Θάσου – η υπόλοιπη χώρα διαθέτει 266 δήμους).

Δήμοι υψηλού κινδύνου

Υπάρχουν επίσης άλλοι 6 δήμοι όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος να σημειωθούν κρούσματα στο άμεσο μέλλον. Και αυτό διότι συντρέχουν παράγοντες όπως:

Γειτονεύουν με δήμους που έχουν κρούσματα ή έχουν υψηλού κινδύνου γεωμορφολογικά δεδομένα

Έχουν βεβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό

Έχει τεκμηριωθεί κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια/ζώα στην ευρύτερη περιοχή

Οι δήμοι αυτοί θεωρούνται περιοχές υψηλού κινδύνου. Όσοι ήδη έχουν έστω και ένα κρούσμα, αποκαλούνται επηρεαζόμενες περιοχές, διευκρινίζει ο ΕΟΔΥ στην σχετική έκθεσή του. Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει διότι λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω των μεταγγίσεων αίματος.

Για τον ακριβή αριθμό των εγχωρίων κρουσμάτων αναμένεται νέα έκθεση του ΕΟΔΥ. Έως και τα μέσα της περασμένης εβδομάδας (στις 19.08.2026), ο συνολικός αριθμός τους ήταν 157. Οι 13 από τους ασθενείς είχαν χάσει τη ζωή τους. Τα θύματα του ιού είχαν ηλικία από 66 έως 91 ετών.

Τα κρούσματα αυτά είναι μόνον τα εγχώρια, δηλαδή αυτά κατά ταοποία ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδόθηκε εντός Ελλάδος από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Αυτά ως επί το πλείστον είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Σε κάθε ένα από αυτά τα σοβαρά κρούσματα υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν άλλα 140 που είναι ασυμπτωματικά ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα.

Οι επηρεαζόμενοι και υψηλού κινδύνου δήμοι

Να λοιπόν σε ποιους δήμους έχει προκαλέσει εφέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου κρούσματα και ποιοι είναι υψηλού κινδύνου για επικείμενη καταγραφή κρουσμάτων (αυτοί σημειώνονται με αστερίσκο).

Σημειώνεται πως ο Δήμος Κηφισιάς αναφέρεται ακόμα ως «υψηλού κινδύνου» από τον ΕΟΔΥ. Ωστόσο ο ίδιος ο δήμος ανακοίνωσε πως είχε επιβεβαιωμένο κρούσμα και προχώρησε σε έκτακτα μέτρα.

Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής

Δήμος Νέας Ιωνίας

Δήμος Χαλανδρίου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Δήμος Πεντέλης

Δήμος Βριλησσίων

Δήμος Αμαρουσίου

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Δήμος Κηφισιάς

Δήμος Ηρακλείου*

Δήμος Μεταμόρφωσης*

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος Κρωπίας

Δήμος Λαυρεωτικής

Δήμος Παλλήνης

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Δήμος Παιανίας

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου

Δήμος Αχαρνών

Δήμος Μαραθώνος

Δήμος Σαρωνικού

Δήμος Διονύσου

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Δήμος Γλυφάδας

Δήμος Αλίμου

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Δήμος Καλλιθέας

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Δήμος Νέας Σμύρνης*

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αθηναίων

Δήμος Ηλιουπόλεως

Δήμος Δάφνης – Υμηττού

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαληδόνας*

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Πειραιά

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Πετρούπολης

Δήμος Χαϊδαρίου

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Τεμπών

Δήμος Κιλελέρ

Δήμος Φαρσάλων

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σαφάδων

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Πέλλας

Δήμος Σκύδρας

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης

Δήμος Αμφίπολης*

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Βέροιας

Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Χαλκηδόνος

Δήμος Δέλτα

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δήμος Δίου – Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Δήμος Ευρώτα

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

Δήμος Θάσου *

Στο μεταξύ μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος στην Κηφισιά ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτη ακμαιοκτονία και προνυμφοκτονία σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων από το σημείο όπου καταγράφηκε το κρούσμα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται προληπτικές παρεμβάσεις σε πάρκα, λιμνάζοντα νερά και σιντριβάνια, ενώ έγιναν εργασίες σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Περιστατικό καταγράφηκε για πρώτη φορά και στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Όπως αναφέρθηκε, έχουν πραγματοποιηθεί 12 κύκλοι εφαρμογών, σε περίπου 2.400 σημεία.

Στην Λούτσα όπου έχουν εντοπιστεί πολλά κρούσματα ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των προνυμφών, με τη συμμετοχή γεωλόγων και γεωπόνων που επιβλέπουν τις εργασίες και πραγματοποιούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται στάσιμα νερά και υγρότοποι, όπου ευνοείται η αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Στην Κρήτη το κρούσμα που έχει καταγραφεί είναι εισαγόμενο. Πρόκειται για 75χρονο άνδρα με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.