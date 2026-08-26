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Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε πεζούς και τους λήστεψε

Υπό την απειλή μαχαιριού ή χρήσης σωματικής βίας, οι συλληφθέντες άρπαξαν από 23χρονο και 18χρονο τα χρυσά τους κοσμήματα
Περιπολικό
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Ακόμα ένα περιστατικό εγκληματικότητας από ανηλίκους εκτυλίχτηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά με μία συμμορία ανηλίκων να επιτίθεται σε πεζούς και να τους κλέβει τις χρυσές αλυσίδες που φορούσαν.

Οι νεαροί ηλικίας 15, 16, 17 και 19 ετών, και μέλη της συμμορίας, συνελήφθησαν από την αστυνομία και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ληστείες σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα (25/8/2026) η πρώτη στη συμβολή των οδών Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Σοφίας, ενώ η δεύτερη στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Υπό την απειλή μαχαιριού ή χρήσης σωματικής βίας, οι συλληφθέντες άρπαξαν από 23χρονο και 18χρονο τα χρυσά τους κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια και δόθηκαν πίσω στους ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος δύο 23χρονων, καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τον Φεβρουάριο του 2025 διέπραξαν δύο ληστείες, μία σε κατάστημα μίνι μάρκετ και μία σε πρατήριο υγρών καυσίμων, αφαιρώντας συνολικά 1.074 ευρώ.

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