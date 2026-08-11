Αθήνα τον Αύγουστο: Ο οδηγός για τα ΜΜΜ – Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο Αύγουστος έχει τη δική του κυκλοφοριακή λογική στην Αθήνα.

Η κίνηση στους δρόμους μειώνεται, αρκετές επιχειρήσεις υπολειτουργούν και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εγκαταλείπει την πρωτεύουσα.

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Για όσους, όμως, παραμένουν στην πόλη, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, με θερινά προγράμματα και μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των δρομολογίων.

Έως και μετά τον Δεκαπενταύγουστο, οι συχνότητες σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ είναι διαφορετικές από εκείνες μιας κανονικής περιόδου, ενώ στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ εφαρμόζεται το θερινό πρόγραμμα του ΟΑΣΑ, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 27 Ιουνίου.

Για όποιον χρειάζεται να κινηθεί στην Αθήνα αυτές τις ημέρες, αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζει.

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Μετρό: Πιο αραιά δρομολόγια και διαφορετικές συχνότητες ανά γραμμή

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τις συχνότητες των συρμών. Οι Γραμμές 1, 2 και 3 λειτουργούν με θερινό πρόγραμμα, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την ημέρα και την ώρα.

Γραμμή 1 – Πειραιάς έως Κηφισιά

Ο ΗΣΑΠ κινείται με αισθητά μεγαλύτερα διαστήματα τον Αύγουστο.

Από 10 έως 16 Αυγούστου, τις καθημερινές, η συχνότητα της Γραμμής 1 είναι 15 λεπτά από τις 05:00 έως τις 05:30, 12,5 λεπτά από τις 05:30 έως τις 23:30 και 15 λεπτά από τις 23:30 έως τη 01:00.

Το ίδιο πρόγραμμα ισχύει και ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο 15-16 Αυγούστου οι συρμοί θα διέρχονται επίσης ανά 12,5 λεπτά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Με άλλα λόγια, όποιος έχει συνηθίσει στις μικρότερες αναμονές των εργάσιμων μηνών καλό είναι να υπολογίζει λίγα επιπλέον λεπτά στον χρόνο της μετακίνησής του.

Γραμμή 2 – Ανθούπολη έως Ελληνικό

Η Γραμμή 2 περνά επίσης σε πιο αραιό θερινό πρόγραμμα. Από 10 έως 13 Αυγούστου, οι συχνότητες διαμορφώνονται σε 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα νωρίς το πρωί, 10 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα από τις 07:00 έως τις 08:00, 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από τις 08:00 έως τις 11:00, 10 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα από τις 11:00 έως τις 15:00 και 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από τις 15:00 έως τις 19:00.

Από τις 19:00 έως τις 22:00 η συχνότητα επιστρέφει στα 10 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, ενώ από τις 22:00 έως τις 00:20 φτάνει τα 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου εφαρμόζεται το ίδιο πρόγραμμα, με επιπλέον δρομολόγια έως τις 02:00, ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 – Δημοτικό Θέατρο έως Δουκίσσης Πλακεντίας

Στη Γραμμή 3 οι συχνότητες είναι ελαφρώς πυκνότερες από τη Γραμμή 2, αλλά και εδώ δεν ισχύει το πρόγραμμα των κανονικών μηνών.

Από 10 έως 13 Αυγούστου, οι συρμοί μεταξύ Δουκίσσης Πλακεντίας και Δημοτικού Θεάτρου κινούνται ανά 10 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα νωρίς το πρωί, ανά 8 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα από τις 06:00 έως τις 10:00, ανά 10 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα από τις 10:00 έως τις 15:00 και ανά 9 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα από τις 15:00 έως τις 22:00. Αργότερα το βράδυ η αναμονή φτάνει τα 11 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα.

Υπάρχει, όμως, και μια σημαντική λεπτομέρεια για όσους χρησιμοποιούν τη Γραμμή 3 αργά το βράδυ.

Γραμμή 3: Προσοχή στις βραδινές αλλαγές

Λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών, η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής κλείνουν στις 21:40.

Μετά την έναρξη των εργασιών, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο αναχωρούν από την Εθνική Άμυνα, ενώ οι συρμοί από το Αεροδρόμιο τερματίζουν επίσης στην Εθνική Άμυνα. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από τις 26 Ιουλίου και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία για όσους μετακινούνται από ή προς το κέντρο μετά τις 21:40.

Η ΣΤΑΣΥ έχει προβλέψει προσωρινή λεωφορειακή σύνδεση Χ23 για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια των βραδινών περιορισμών. Ωστόσο, η σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ που εντοπίζεται δημοσιευμένη προβλέπει λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής έως τις 6 Αυγούστου, επομένως για μετακίνηση μετά την ημερομηνία αυτή είναι ασφαλέστερο να ελέγχεται η τρέχουσα ενημέρωση του ΟΑΣΑ και της τηλεματικής πριν από την αναχώρηση.

Και ο Δεκαπενταύγουστος έχει ειδικό πρόγραμμα

Η 15η Αυγούστου δεν ακολουθεί το τυπικό πρόγραμμα μιας καθημερινής.

Στη Γραμμή 2, για παράδειγμα, οι συρμοί θα κινούνται όλο το 24ωρο με συχνότητα 15 λεπτών, ενώ στη Γραμμή 3 το πρόγραμμα προβλέπει συχνότητα 12 λεπτών από τις 05:30 έως τις 00:20 και στη συνέχεια 15 λεπτά.

Παράλληλα, κάθε Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και στη Γραμμή του Τραμ, με εξαίρεση τα δρομολόγια της Γραμμής 3 από και προς το Αεροδρόμιο.

Τραμ: 15 λεπτά στην Αθήνα του Αυγούστου

Το Τραμ κινείται επίσης με θερινές συχνότητες. Από 10 έως 23 Αυγούστου, τόσο η Γραμμή Τ6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) όσο και η Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα) εκτελούν δρομολόγια ανά 15 λεπτά από τις 05:30 έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά από τις 22:00 έως τις 00:30.

Τις Παρασκευές και τα Σάββατα υπάρχει επιπλέον νυχτερινή λειτουργία, με συχνότητα 25 λεπτών μετά τα μεσάνυχτα. Η Γραμμή του Τραμ συμμετέχει επίσης στην 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Το θερινό πρόγραμμα είναι ο κανόνας

Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν υπάρχει μία ενιαία συχνότητα για ολόκληρο το δίκτυο, καθώς κάθε γραμμή ακολουθεί το δικό της πρόγραμμα. Ο ΟΑΣΑ έχει θέσει σε ισχύ από 27 Ιουνίου 2026 το θερινό πρόγραμμα, με το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα να είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής OASA Telematics, της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ και της γραμμής πληροφόρησης 11185.

Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για λεωφορειακές γραμμές με μικρότερη συχνότητα, δεν αρκεί πλέον μια γενική εκτίμηση του τύπου «θα περάσει σε λίγο». Η αναζήτηση της συγκεκριμένης γραμμής πριν από την αναχώρηση μπορεί να γλιτώσει σημαντικό χρόνο αναμονής.

Επιπλέον, στον Αύγουστο συνεχίζονται επιμέρους προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών λόγω έργων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Για τον λόγο αυτό, η τηλεματική του ΟΑΣΑ είναι το ασφαλέστερο σημείο αναφοράς για την πραγματική κατάσταση μιας γραμμής την ώρα της μετακίνησης.

Τι να κρατήσεις αν κινείσαι στην Αθήνα τον Αύγουστο

Η εικόνα είναι απλή: τα Μέσα λειτουργούν, αλλά με θερινό ρυθμό. Οι μεγαλύτερες αναμονές αφορούν κυρίως τις ώρες εκτός αιχμής, ενώ ο Δεκαπενταύγουστος έχει ακόμη πιο αραιό πρόγραμμα σε αρκετές γραμμές.

Για όσους μετακινούνται καθημερινά, η πρακτική λύση είναι να υπολογίζουν 10-15 λεπτά επιπλέον περιθώριο όταν η διαδρομή περιλαμβάνει ανταπόκριση ή λεωφορείο. Και ειδικά για τη Γραμμή 3, όσοι ταξιδεύουν βράδυ θα πρέπει να ελέγχουν τις τελευταίες ανακοινώσεις λόγω των εργασιών.