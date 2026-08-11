Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με δυνατά μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας – Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιές σήμερα σε 5 περιοχές

Με τον Αύγουστο να προχωρά και τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αυξημένος είναι και σήμερα Τρίτη (11.8.26) ο κίνδυνος εξάπλωσης φωτιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους δημιουργούν ένα απαιτητικό σκηνικό, με αρκετές περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιές) βρίσκονται σήμερα περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου και του Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

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Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας και ΠΕ Λακωνίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας και ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν πυρκαγιές.

O καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Την ίδια ώρα, οι καιρικές συνθήκες διατηρούν αυξημένη την ανάγκη για προσοχή. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία, οι συνθήκες φαίνεται πως θα παραμείνουν απαιτητικές και τις επόμενες ημέρες, με το μελτέμι να ενισχύεται, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Μέχρι και την Τετάρτη αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, έως 38 βαθμούς, σε συνδυασμό με ξηρές συνθήκες και ισχυρούς ανέμους. Από την Πέμπτη οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις.

Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα πέσει με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 30-32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, οδηγώντας σε έναν δροσερό Δεκαπενταύγουστο.

Δείτε την πορεία του καιρού μέσα από την εφαρμογή Windy:

Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό έως το τέλος της εβδομάδας.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.