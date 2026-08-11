Marfin: Απολογείται σήμερα η 46χρονη για τον φονικό εμπρησμό – Αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και επιμένει στην αθωότητά της

Ενώπιων ανακριτή θα βρεθεί σήμερα (11.08.2026) η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φονικό εμπρησμό της Marfin, σκοτώνοντας στις 5 Μαΐου του 2010 τρεις εργαζομένους. Επιμένει στην αθωότητά της και αρνείται πως έχει ταυτοποιηθεί ως μία εκ των δραστών. Μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη υποστηρίζει πως δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.

Η 46χρονη συνελήφθη στη Βρετανία για την υπόθεση της Marfin. Αν και είχε δηλώσει πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα αυτοβούλως για να δώσει εξηγήσεις, οι αρχές της πέρασαν χειροπέδες και στελέχη του ελληνικού FBI την μετέφεραν στην χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Στο τώρα, αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιων ανακριτικών αρχών λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στη Marfin. Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνδέεται με τον φονικό εμπρησμό.

Η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο.

Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Marfin. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

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Μετά την απολογία της θα εξεταστεί η ποινική της μεταχείριση και θα κριθεί εάν θα αφεθεί ελεύθερη ή εάν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση.

Στο μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που φέρονται ως συνεργοί της έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.