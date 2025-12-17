Αίγινα: Από γεωτρήσεις η υδροδότηση λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό – Η ανακοίνωση του δήμου

Νέο πρόβλημα στην υδροδότηση σημειώθηκε στην Αίγινα εξαιτίας βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Αποτέλεσμα είναι να έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο και να γίνεται με γεωτρήσεις.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (17.12.2025) ο Δήμος Αίγινας, η κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού πραγματοποιείται προσωρινά από τις δημοτικές γεωτρήσεις.

Ακόμη επισημαίνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν. Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).

Καταλήγοντας, ο Δήμος Αίγινας αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.

Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι:

Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.

Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λπ.).

Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει

τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.