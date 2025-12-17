Αίγινα: Από γεωτρήσεις η υδροδότηση λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό – Η ανακοίνωση του δήμου

Νέο πρόβλημα στην υδροδότηση σημειώθηκε στην Αίγινα εξαιτίας βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Αποτέλεσμα είναι να έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο και να γίνεται με γεωτρήσεις.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (17.12.2025) ο Δήμος Αίγινας, η κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού πραγματοποιείται προσωρινά από τις δημοτικές γεωτρήσεις.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακόμη επισημαίνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν. Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).
Καταλήγοντας, ο Δήμος Αίγινας αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει.
Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.
Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι:
Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.
Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λπ.).
Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει
τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.