Αίγινα: Μετέφεραν με ράσο παπά αντί φορείου τραυματισμένη γυναίκα – Για ακόμη μια φορά δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου

Ούτε δέκα μέρες δεν έχουν περάσει από τον τραγικό θάνατο μια γυναίκας σε παραλία της Αίγινας που πέθανε αβοήθητη, καθώς δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του νησίου και σήμερα (03.07.2025) κάτοικοι και επισκέπτες βρέθηκαν στον ίδιο έργο θεατές.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο από πτώση, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα όπου χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για την εορτή της Ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου – για το περιστατικό κλήθηκε ασθενοφόρο όμως από το Κέντρο Υγείας του ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε και πάλι διαθέσιμος οδηγός.

Είναι άλλωστε νωπές οι μνήμες από τον τραγικό θάνατο που βρήκε γυναίκα, σε παραλία της Αίγινας, περιμένοντας το ασθενοφόρο να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας.

«Ήμουν στη λειτουργεία και βλέπω μια γυναίκα η οποία παραπατά και πέφτει κάτω. Έσπασε τον ώμο της. Πάω στην αστυνομία και λέω ”’καλέστε ένα ασθενοφόρο να έρθετε να την πάρουμε να την πάμε κάτω γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί”.

Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα τέτοια μέρα που είναι ειδική μέρα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό, παρουσία γιατρού. Λέω εγώ είμαι γιατρός. Η γυναίκα πόναγε πάρα πολύ, είχε σπάσιμο, και ήρθε το περιπολικό περίπου μετά από τρία τέταρτα. Η γυναίκα ήταν πεσμένη κάτω», δήλωσε στο αποψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο γιατρός Μάριος Μούκας.

Η τραυματισμένη γυναίκα περιμένει 45 λεπτά, για να γίνει η διακομιδή της, όχι με ασθενοφόρο, αλλά με περιπολικό, με τη βοήθεια ενός συνταξιούχου γιατρού κι ενός ιερέα.

«Ο ιερέας από τα Μέγαρα έβγαλε το ράσο του, το περάσαμε κάτω από τη γυναίκα και σιγά σιγά την σηκώσαμε. Η οποία, η γυναίκα έπρεπε να φύγει με φορείο και κολάρο. Αυτά φυσικά δεν γίνανε όλα. Υπό αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες μετακίνησαν την τραυματία».

«Μέσα στο περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία, που δεν ξέρω τι είχε πάθει, λιποθυμικό, μη λιποθυμικό… Ήταν δύο περιστατικά που κατεβήκανε με το περιπολικό. Και εγώ αναρωτιέμαι εάν αυτό ήταν μια ανακοπή, όπως συνέβη πριν 20 μέρες, θα περιμέναμε μισή ώρα, μια ώρα το περιπολικό να ‘ρθει να την πάρει χωρίς γιατρό χωρίς τίποτα;».

Το πόρισμα της ΕΔΕ για το θάνατο της 79χρονης

Κι όλα αυτά ενώ μόλις την περασμένη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης σε παραλία του νησιού.

Συγκεκριμένα, στο πόρισμα επιρρίπτονται ευθύνες στον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του ​Κέντρου Υγείας και στον γιατρό και ζητείται η άμεση αντικατάστασή τους.

Επιπλέον, διαπιστώνεται πως καλύπτουν τη βραδινή βάρδια, όχι όμως και τις υπόλοιπες. Τέλος, αναμένεται άμεσα να μετακινηθεί ένας οδηγός στην Αίγινα ενώ θα βγει και προκήρυξη για μια θέση (με μπλοκάκι).