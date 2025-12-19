Αίγιο: Εφιαλτικές στιγμές για 22χρονη – Τη νάρκωσε η ξαδέρφη της, την λήστεψαν και τη βίασαν

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 22χρονη κοπέλα στα χέρια συγγενών της στο Αίγιο, όταν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Τη σοβαρή υπόθεση βιασμού και ληστείας διερευνά η ΕΛ.ΑΣ. στο Αίγιο, με θύμα μια 22χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από συγγενικά της πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η υπόθεση εκτυλίχθηκε όταν η 22χρονη ρομά πήγε από την Καλαμάτα στο Αίγιο μαζί με συνομήλικη ξαδέλφη της, τον σύζυγό της και έναν ξάδερφο του άντρα της.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, κατά την άφιξή τους στο Αίγιο η ξαδέλφη της φέρεται να της χορήγησε φαρμακευτική ουσία μέσα σε ποτό, με αποτέλεσμα να τη ναρκώσει και να χάσει τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, ένας από τους άνδρες φέρεται να τη βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα που φορούσε.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους φερόμενους ως δράστες και αναζητούν δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και ληστεία κατά συναυτουργία.