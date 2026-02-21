Ελλάδα

Αίγιο: Θρίλερ με πυροβολισμούς κατά 4 ανηλίκων με κυνηγετικό όπλο – Η αστυνομία αναζητά τον δράστη

Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της αστυνομίας στο Αίγιο για τον εντοπισμό αγνώστου που πυροβόλησε κατά τεσσάρων ανηλίκων.

Συγκεκριμένα ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν από ένα άγνωστο άτομο, στην οδό Φιλοποίμενος, στο Αίγιο.

Την στιγμή που οι τρεις νεαροί περπατούσαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (20.02.2026), ξαφνικά δέχθηκαν πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια και στην πλάτη.

Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

 Από την πλευρά της, η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του άγνωστου δράστη.

