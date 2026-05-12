Ελλάδα

Λιτόχωρο: Επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών σε δύσβατη ορεινή περιοχή

Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΜΑΚ
Συναγερμός στην Πιερία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών στην περιοχή του Λιτόχωρου.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση εντοπισμού γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Γκόλνας, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο επιχειρούν συνολικά 9 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Παράλληλα, συμμετέχει και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ, συνδράμοντας τις προσπάθειες εντοπισμού.

Οι δύο άνδρες αναζητούνται στην ορεινή περιοχή, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες στο δύσβατο ανάγλυφο, υπό τον συντονισμό της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το thestival.gr.

