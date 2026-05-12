Χανιά: Έδειρε τη σύζυγό του, της έσπασε το δόντι μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους

Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα σε ζευγάρι από τη Φινλανδία, που βρίσκεται για διακοπές σε ξενοδοχείο στα Χανιά. Μία 33χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την καταγγελία της– δέχθηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα (11.05.2026) κατά τη διάρκεια διαμονής του ζευγαριού, το οποίο βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές.

Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με μπουνιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες. Όπως αναφέρει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίσης κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές μέσα στον χώρο όπου διέμεναν.

Το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δίνει ακόμη πιο βαριά διάσταση στην υπόθεση, που πλέον διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με το ekriti.

Ο 38χρονος συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.