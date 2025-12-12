Συμβαίνει τώρα:
Αίγιο: Του έσπασε το αυτοκίνητο, τον χτύπησε και τον άφησε λιπόθυμο και εξαφανίστηκε

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το θύμα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη
Ένα αδιανόητο περιστατικό βίας συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 11.12.2025 στο Αίγιο, όταν ένας άνδρας, τρύπησε το αυτοκίνητο ενός 46χρονου, του έσκασε τα λάστιχα και στην συνέχεια αφού τον άφησε λιπόθυμο το έβαλε στα πόδια.

Το περιστατικό στο κέντρο του Αιγίου, άφησε άφωνους τους περαστικούς που είδαν αυτές τις σκηνές βίας να εκτυλισσονται μπροστά στα μάτια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24.news, ο 46χρονος υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

Η ξαφνική επίθεση συνέβη όταν βγαίνοντας από το αυτοκίνητο ο 46χρονος, δέχθηκε επίθεση από τον δράστη, ο οποίος αρχικά τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο το αυτοκίνητο και εν συνεχεία του έσκασε τα λάστιχα.

Μετά από καυγά, επιτέθηκε στον 46χρονο και τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο με αποτέλεσμα ο άνδρας να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, και κατόπιν στο νοσοκομείο Ρίου, για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και αναζητείται.

