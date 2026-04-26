Αιματηρή συμπλοκή στον Λόφο Φιλοπάππου – Δύο τραυματίες από ξύλινο αντικείμενο

Γίνονται έρευνες στην περιοχή για να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι
φιλοπάπου
Το σημείο που τσακώθηκαν στον Λόφο Φιλοπάππου
Συναγερμός σήμανε στην είσοδο του Λόφου του Φιλοπάππου σήμερα το μεσημέρι (26/4/2026) όταν κάποια άτομα που βρίσκονταν στο σημείο πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα ένας να δεχτεί επίθεση με ξύλινο αντικείμενο, πιθανώς ρόπαλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε απέναντι από τις εργατικές κατοικίες στην είσοδο του Λόφου Φιλοπάππου και υπάρχουν δύο τραυματίες.

Το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει τους δύο τραυματίες, ο ένας 60 και ο άλλος 59 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ ο ένας χρειάστηκε και ράμματα. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με πολίτες να απομακρύνονται έντρομοι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στο newsit και είπε: «Κάθονταν μία ομάδα πέντε ατόμων στο πεζούλι, έφυγα και όταν γύρισα άκουσα φωνές και είδα αίματα, είπαν ότι κάποιος τους χτύπησε. Είχαν μαλώσει με τον δράστη και στο παρελθόν και τώρα εκείνος τους βρήκε και τους χτύπησε, έτσι μου είπαν οι αστυνομικοί.

Ένας κύριος μου είπε ότι περπατούσε με έναν σκύλο ο δράστης πριν επιτεθεί και κάτι άκουσα για μία σιδερογροθιά. Οι δύο άντρες που είχαν αίματα ήταν έξαλλοι και έλεγαν στους φίλους τους ότι έπρεπε να τον είχαν πιάσει».

Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες στην περιοχή για να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

