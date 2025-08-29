Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη με τραυματία 54χρονο – Δράστης ένας 57χρονος

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο έναν 54χρονο, κατά τη διάρκεια καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους.

Το θύμα του αιματηρού επεισοδίου, σύμφωνα με την αστυνομία, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Ο 57χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του επεισοδίου. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης.