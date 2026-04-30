Φωτιά στην Πάρνηθα: Πάνω από 60 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος του τελεφερίκ

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026) από φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 22 οχήματα και εθελοντές και 4 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Συνδρομή προσφέρουν και υδροφόρες ΟΤΑ αλλά και η ομάδα «Ίκαρος».

Για την ασφάλεια των πολιτών, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ.