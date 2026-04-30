Ελλάδα

Φωτιά στην Πάρνηθα: Πάνω από 60 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος του τελεφερίκ

Εθελοντές, η ομάδα «Ίκαρος» και 22 οχήματα προσπαθούν για την κατάσβεσή της - Δείτε live εικόνα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026) από φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 22 οχήματα και εθελοντές και 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή προσφέρουν και υδροφόρες ΟΤΑ αλλά και η ομάδα «Ίκαρος».

Για την ασφάλεια των πολιτών, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ.

Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με πατίνι: «Ο οδηγός ήταν γεμάτος αίματα και έκλαιγε πάνω από το παιδί»
Ο πατέρας του έφτασε γρήγορα και είδε το παιδί στην άσφαλτο αιμόφυρτο - «Φώναζε "Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε" και δεν αντιδρούσε» λέει ο θείος του στο newsit.gr
Το πατίνι του 13χρονου που σκοτώθηκε στην Ηλεία 25
