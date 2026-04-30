Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 18χρονος οδηγός να τρέχει με 163 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με 70χλμ πάνω από το όριο έτρεχε ένας 18χρονος οδηγός στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από την Τροχαία.

Ο 18χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 163 χλμ./ώρα, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα με το αυτοκίνητό του, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

