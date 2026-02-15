Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά: Αναστάτωση για 3.000 επιβάτες και προσωπικό

Ακυβέρνητο, λόγω δυσλειτουργίας στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, παρέμεινε το πρωί της Κυριακής (15.02.2026), κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, κατά τη διαδικασία εισόδου του στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο λιμάνι του Πειραιά έσπευσαν άμεσα 4 ρυμουλκά, τα οποία παρείχαν συνδρομή στο κρουαζιερόπλοιο, με αποτέλεσμα αυτό να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.

Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών ελέγχων.