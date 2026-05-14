Ελλάδα

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια με γεύση μήλο κανέλα – Περιέχουν την ουσία «κουμαρίνη» πάνω από το επιτρεπτό όριο

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι
ΕΦΕΤ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την ανάκληση προϊόντος ανακοίνωσε σήμερα (14.05.2026) ο ΕΦΕΤ. Πρόκειται για στρουντελάκια με γεύση μήλο – κανέλα στα οποία βρέθηκε επικίνδυνη ουσία.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα» σε συσκευασία καθαρού βάρους 126gr και ημερομηνία λήξεως 30/07/26, χώρα προέλευσης Δ. Σερβίας, το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από BG SHAPE LTD, Αθήνα.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα – Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
127
109
104
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Περιστέρι: «Τους δίναμε ρούχα αλλά φορούσαν τα ίδια βρώμικα και σκισμένα» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
«Αυτά τα παιδάκια σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία. Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση» λέει ο διευθυντής του σχολείου των παιδιών της οικογένειας
Το σπίτι τρώγλη στο Περιστέρι
Εξαφανίστηκε 46χρονη από την Βικτώρια Αττικής – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Η Σμυλιανή Ελένη, έχει ύψος 1.65 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει τατουάζ στο εσωτερικό αριστερό της μπράτσο και στον αριστερό καρπό και σκουλαρίκι στη μύτη και στα χείλη
Εξαφάνιση
Data.gov.gr: Η νέα εθνική πύλη ανοικτών δεδομένων φιλοδοξεί να αλλάξει το ψηφιακό αποτύπωμα της χώρας – «Είναι πλούτος, πρέπει να κατανοήσουμε την αξία τους»
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου την χαρακτήρισε «πολύ μεγάλη στιγμή», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανοικτά δεδομένα»
Δημήτρης Παπαστεργίου
Newsit logo
Newsit logo