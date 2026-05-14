Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 54χρονου – Αγνοείται ακόμη η σορός του στον Λουδία

Αρνείται τις κατηγορίες ο άνδρας - Αύριο Παρασκευή 15.05.2026, απολογείται ο 44χρονος συγκατηγορούμενός του
Οι δύο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία στα Μάλγαρα
Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην δολοφονία 54χρονου στην περιοχή Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με τη σορό του μάλιστα να μην έχει εντοπιστεί στον Λουδία.

Το σοκαριστικό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, με τους δράστες να πετούν το νεκρό σώμα του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, είχε παγώσει την πόλη, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται να έγινε με αφορμή κλοπή περιστεριών από το θύμα. Η σορός του άνδρα, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος φυσικός δράστης της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 15.05.2026. Οι δύο κατηγορούμενοι πέταξαν τη σορό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία χωρίς να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες των Αρχών.

Κατά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία.

«Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία» φέρεται να απολογήθηκε ο ίδιος, ενώ ομολόγησε ότι είχε κάνει προηγουμένως με τον 44χρονο χρήση ναρκωτικών.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

