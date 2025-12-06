Aλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία στη μνήμη του στα Εξάρχεια – Μολότοφ και προσαγωγές

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, επεισόδια σημειώθηκαν στην πορεία στο κέντρο της Αθήνας, για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια.

Η ομάδα των διαδηλωτών, κατευθυνόταν προς τα Εξάρχεια, όταν μπροστά από την οδό Εμανουήλ Μπενάκη, κόπηκε από τις αρχές και προκλήθηκε ένταση μέσα στα στενά, με χημικά, κρότου λάμψης και μολότοφ, ενώ οι διαδηλωτές έχουν φτιάξει και οδοφράγματα.

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Ειδικότερα λόγω της πορείας για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τα επεισόδια ήταν μικρής έκτασης, ενώ μισή ώρα αργότερα, υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές στην πλατεία Ομονοίας, με τις αρχές να επιστρατεύουν την Αύρα, υπό τον φόβο συνέχειας των επεισοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές.

Επί ποδός βρίσκονται 2.000 αστυνομικοί ενώ τώρα το απόγευμα ποραγματοποιήθηκαν 37 προσαγωγές με τις 3 να μετατρέπονται σε συλλήψεις στην Αθήνα. Ο συγκεντρωμένος κόσμος σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι περίπου 3.500 άτομα.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν την πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Στην πορεία της Αθήνας, λίγο πριν φτάσουν στα Εξάρχεια, οι διαδηλωτές, κόπηκαν από τους αστυνομικούς και προκλήθηκαν επεισόδια, τα οποία ήταν μικρής έκτασης και σταμάτησαν άμεσα.

Αντίστοιχες εικόνες υπάρχουν και από τη Θεσσαλονίκη για τις κινητοποιήσεις στην επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με τον συγκεντρωμένο κόσμο να ανέρχεται σε περίπου 1000 άτομα και την ΕΛΑΣ να έχει προχωρήσει σε 10 προληπτικές προσαγωγές.

Έκρυθμη ήταν η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη με κάποιους από τους διαδηλωτές να βρίσκονται στην πορεία με κράνη και ρόπαλα.