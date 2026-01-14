Αλεξανδρούπολη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του καταστροφικού ανεμοστρόβιλου – Πάνω από 220 οι πληγέντες

Πάνω από 141 σπίτια και 87 επιχειρήσεις στην Αλεξανδρούπολη, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές λόγω του ανεμοστρόβιλου που χτύπησε την περιοχή και σάρωσε όλα όσα βρήκε στον διάβα του. Ο δήμος κηρύχθηκε και επίσημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση των φθορών.

Το σχετικό αίτημα έγινε δεκτό από τον γγ Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου. Η απόφαση που ισχύει αναδρομικά από την ημέρα εκδήλωσης των ακραίων φαινομένων, δηλαδή από το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και αναμένεται να διαρκέσει 3 μήνες, έως και τις 10 Απριλίου 2026. Οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος, ο οποίος κατάφερε μέσα σε μια στιγμή να σπάσει τζαμαρίες και να προκαλέσει φθορές σε δρόμους και σπίτια.

Οι πληγέντες του ανεμοστρόβιλου έχουν ξεπεράσει τους 220. Μέχρι τώρα, ιδιοκτήτες 141 σπιτιών και 87 επιχειρήσεων διαφόρων ειδών έχουν δηλώσει επίσημα ότι υπέστησαν ζημιές. Για τα σπίτια οι δηλώσεις ζημιών υποβάλλονται στον δήμο Αλεξανδρούπολης και για τις επιχειρήσεις στην Αντιπεριφέρεια Έβρου.

Για τις καταστροφές σε οχήματα γίνεται η δήλωση στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά θα πρέπει να πάρουν οι ιδιοκτήτες έγγραφο από την Αστυνομία.

Πληροφορίες από evros-news.gr