Εικόνες καταστροφής από τον ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη: «Ακραία φαινόμενα θα εκδηλώνονται συχνότερα», λέει ο Λέκκας

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Αλεξανδρούπολη, λίγες ώρες μετά τον καταστροφικό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του.

Σοβαρές ζημιές σε καταστήματα, σπίτια και βασικές υποδομές προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που επληξε την Αλεξανδρούπολη, με τις ταχύτητες των ανέμων να αγγίζουν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Ευτυχώς, παρά την ένταση του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, οι άνεμοι ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη, φτάνοντας έως και τα 12 μποφόρ. Μεγάλο μέρος του αστικού πρασίνου καταστράφηκε, καθώς περίπου το 60% με 70% των δέντρων ξεριζώθηκαν, με αρκετά να καταλήγουν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Ιδιαίτερα εκτεταμένες ήταν οι καταστροφές και στο αεροδρόμιο της πόλης «Δημόκριτος», όπου τέσσερα εκπαιδευτικά αεροπλάνα ανετράπησαν, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται μεταξύ 300.000 και 400.000 ευρώ και οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της σχολής πιλότων. Παρά τα σπασμένα τζάμια και τις ζημιές σε ψευδοροφές στους εσωτερικούς χώρους, η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίζεται κανονικά, καθώς δεν έχουν πληγεί οι βασικές υποδομές που σχετίζονται με τις πτήσεις.

Ο Δήμος έχει ήδη ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο Δημαρχείο λειτουργεί ειδικό γραφείο όπου οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν τις ζημιές που υπέστησαν.

Λέκκας: Οι ανεμοστρόβιλοι ενισχύθηκαν από το θαλάσσιο περιβάλλον

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι τα ακραία φαινόμενα στην περιοχή του Έβρου δεν ήταν τυχαία: «Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή του Έβρου εντάθηκαν λόγω της σύγκλισης διαφορετικών αερίων μαζών και της μεγάλης ατμοσφαιρικής αστάθειας».

Όπως σημείωσε, οι άνεμοι εμπλουτίστηκαν από το θαλάσσιο περιβάλλον του Βόρειου Αιγαίου: «Οι άνεμοι προήλθαν από το κεντρικό Αιγαίο και ενισχύθηκαν από το θαλάσσιο στοιχείο σε περιοχές όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, γεγονός που δημιούργησε ισχυρούς στροβίλους μέσα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης».

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι οι ριπές ανέμου άγγιξαν επίπεδα 12 μποφόρ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές: «Οι ριπές έφτασαν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι μόνο η ένταση του ανέμου που προκαλεί καταστροφές, αλλά και οι δευτερογενείς κίνδυνοι, όπως η εκρίζωση δέντρων και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευαλωτότητα του αστικού περιβάλλοντος: «Σε περιοχές με πυκνό αστικό ιστό, όπως η Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως υαλοπίνακες καταστημάτων, στάσεις, πινακίδες και βαριά αντικείμενα, που μετατρέπονται σε επικίνδυνα βλήματα».

«Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή, εμφανίζεται κατά διαστήματα. Όμως, όταν εκδηλώνεται με τέτοια ένταση και μέσα σε αστικό ιστό, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και επικίνδυνες» ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας τόνισε πως, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται πλέον συχνότερα, με αυξημένη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια, γεγονός που επιβάλλει την ανάγκη για έναν νέο και πιο εξειδικευμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

«Χρειάζονται ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας για κάθε δήμο, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, όχι μόνο για τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα αλλά και για σεισμούς, κατολισθήσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα», είπε ακόμη.

68 αιτήσεις από επιχειρήσεις που επλήγησαν και 150 τα σπίτια

Στις 68 ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο που εκδηλώθηκε στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα του Σαββάτου και στις 150 οι αιτήσεις που αφορούν ζημιές σε κατοικίες της πόλης.

Με την καταγραφή και τις εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί να συνεχίζονται, η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη -δύο μέρες μετά το «χτύπημα» της καταιγίδας- όπως την περιγράφει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Ναϊτίδης, είναι η εξής:

«…Ηλεκτρολόγοι, συνεργεία οδοσήμανσης και χειριστές, μαζί με όλο τον στόλο μηχανημάτων (γερανοί, JCB κ.ά.), επιχειρούν συνεχώς στο πεδίο για την καταγραφή, τις άμεσες παρεμβάσεις και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Το τμήμα οδοσήμανσης προχώρησε στην απομάκρυνση όλων των πινακίδων που παρασύρθηκαν ή κατέρρευσαν, ενώ το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, και χθες και σήμερα, αντιμετώπισε διακοπές ρεύματος και βλάβες σε σημεία του οδοφωτισμού, σε πλατείες και σε κοινόχρηστους χώρους. Παρά τις πολλές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι υλικές ζημιές που καταγράφηκαν έχουν αποκατασταθεί. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο ανάδοχος των φωτεινών σηματοδοτών για ελέγχους, αυτοψίες και επισκευές σε όλους τους σηματοδότες και τους κόμβους του οδικού μας δικτύου, όπως και ο αρμόδιος ανάδοχος των παιδικών χαρών για αυτοψίες και ελέγχους.

Για προληπτικούς λόγους, κλειστή παραμένει η παιδική χαρά στο Πάρκο Προσκόπων λόγω πτώσης κλαδιών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να διασφαλιστεί πλήρως η ασφαλής επαναλειτουργία της. Με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας μας πραγματοποιήθηκε επίσης αυτοψία στο Κλειστό Γυμναστήριο “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” για έλεγχο στατικότητας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα, αντιστοίχως και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης “Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης”, ενώ στα γήπεδα τένις σημειώθηκε κατάρρευση περίφραξης και ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας. Ιδιαίτερα πολλά προβλήματα καταγράφηκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης και στα κοιμητήρια των οικισμών, όπου συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμών.

Παράλληλα, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να καταγράφονται άμεσα τυχόν ζητήματα σε σχολικές αυλές και εγκαταστάσεις…».

Κλειστό παρέμεινε, σήμερα, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω έκτακτου τεχνικού προβλήματος ηλεκτροδότησης, ενώ παραμένει σε ισχύ η οδηγία προς τους δημότες να αποφεύγουν πάρκα, παιδικές χαρές και δενδρώδη σημεία, να μην πλησιάζουν δέντρα με σπασμένα κλαδιά ή σημεία με φθορές και να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για οτιδήποτε κρίνουν επικίνδυνο και εκτιμούν πως χρήζει άμεσης παρέμβασης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην καταγραφή των ζημιών, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να δέχεται αναφορές από τους δημότες αποκλειστικά για καταστροφές σε οικίες. Στις δηλώσεις που υποβάλλονται καθημερινά στο ισόγειο του Δημαρχείου, από τις 9.00 έως τις 14.00 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimotis@alexpolis.gr Θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και το είδος της ζημίας.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το καιρικό φαινόμενο της 10ης Ιανουαρίου, καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση -καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποζημιώνεται η επιχείρηση από κάπου αλλού- στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40, 1ος όροφος γραφείο 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551350513.