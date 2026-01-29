Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Έβρο από την έντονη βροχόπτωση – Απεγκλωβίστηκαν μαθητές από δημοτικό

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε πολλές περιοχές της Θράκης
Κύματα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Photo /e-evros.gr

Έντονη κακοκαιρία πλήττει από το πρωί της Πέμπτης 29.01.2026 τη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους και δυνατές βροχές, να προκαλούν προβλήματα σε όλη την έκταση του νομού αλλά και στην Αλεξανδρούπολη.

Στην Αλεξανδρούπολη οι άνεμοι επηρέασαν τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ενώ στο λιμάνι τα κύματα ήταν μανιασμένα με τα φαινόμενα να είναι έντονα λόγω της κακοκαιρίας.

Στον Απαλό πλημμύρισαν δρόμοι και αποκλείστηκε το Δημοτικό Σχολείο, ξυπνώντας μνήμες παλαιότερων σοβαρών περιστατικών, με τους μαθητές να απεγκλωβίζονται από την πυροσβεστική, ενώ εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν αποκλεισμένοι, με μοναδική οδική πρόσβαση προς την Αλεξανδρούπολη μέσω της Εγνατίας Οδού και της εξόδου Φερών.

 

Παράλληλα, τέθηκε απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Πλημμυρισμένοι είναι και οι δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο.

 

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή. Η κατάσταση ξυπνά οδυνηρές μνήμες του 2021, όταν στον Απαλό είχε χάσει τη ζωή του πυροσβέστης κατά τη διάρκεια μεγάλης πλημμύρας. 

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή παραποτάμιων περιοχών και ιρλανδικών διαβάσεων, ενώ ήδη ένα φορτηγό εγκλωβίστηκε στην ιρλανδική διάβαση «Ποντικορέματος» στους Αρριανούς Ροδόπης.

Ενώ ο οδηγός αγνόησε τις προειδοποιήσεις και προσπάθησε να τη διασχίσει, στο μέσο της διάβασης το όχημα αποσταθεροποιήθηκε, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να χρειαστεί βοήθεια. Άμεσα συνάδελφός του το ρυμούλκησε, ενώ στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, Αστυνομία και Πολιτική Προστασία Ροδόπης, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η κακοκαιρία, έχει φέρει πολλά προβλήματα σε διάφορα μέρη της χώρας, με την Κρήτη να σφυροκοπάται από θυελλώδεις ανέμους αλλά και αφρικανική σκόνη να κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
101
75
70
46
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία» συγκλονίζει η θεία του Δημήτρη Μαρωνίτη που «έφυγε» στο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
«Στον ίδιο δρόμο που σκοτώθηκε ο πατέρας του σκοτώθηκε και το παιδί μας» αποκαλύπτει στο newsit.gr η θεία του 27χρονου οπαδού του «Δικεφάλου του Βορρά»
Δημήτρης Μαρωνίτης
Newsit logo
Newsit logo