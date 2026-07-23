Ιωάννα Τούνη: Οι αφιλτράριστες φωτογραφίες από το Μπαλί – «Με τόσο ΑΙ ξεχάσαμε τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος»

Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μπαλί, ανέβασε την Τετάρτη (22.07.2026) η Ιωάννα Τούνη στα social media. Η γνωστή influencer πόζαρε στην θάλασσα με το λευκό μπικίνι της, έχοντας σαν φόντο το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα.

Με αφορμή τα εντυπωσιακά χρώματα που εμφανίστηκαν στον ουρανό από το ηλιοβασίλεμα, η Ιωάννα Τούνη έγραψε κείμενο στη λεζάντα της για την σημασία του «τώρα», τις ομορφιές της φύσης και πόσα έχουμε ξεχάσει ως ανθρωπότητα από την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας.

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Όπως έγραψε, η στιγμή που έβγαζε φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα ήταν «μαγική». Τόνισε πως δεν χρειάζονταν κανένα φίλτρο, μόνο ο αληθινός ουρανός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Με τόσο AΙ έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος. Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα! Κανένα φίλτρο. Μόνο το ηλιοβασίλεμα. Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά! Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός, η θάλασσα, το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει. Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline», έγραψε στη λεζάντα.