Ελλάδα

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Μήνυμα του 112 για καπνούς και ετοιμότητα – 7 εναέρια μέσα στη μάχη

«Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112
Ανανεώθηκε πριν 12 λεπτά
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
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Πάνω από 70 πυροσβέστες με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα (23.06.2026) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης ενώ μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς που «πνίγουν» την περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, σε αγροτοδασική έκταση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Για την κατάσβεσή της σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 10:00 με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Ταυτόχρονα ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες του ErtNews, δεν απειλούνται κατοικίες ούτε εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Πάρκου Δερβενίου.

Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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