Ελλάδα

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της

Η διάσημη Ελληνίδα στα πέθανε στις 23 Ιουλίου 1996
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης με τον γιο του, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη / ΝDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στις 23 Ιουλίου 1996 έκλεισαν για πάντα τα εκφραστικά μάτια της μεγαλύτερης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη άφησε την τελευταία της πνοή, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο της τέχνης. 

Τη Δευτέρα (20.07.2026) τελέστηκε το μνημόσυνο για 30 χρόνια από τον θάνατο της διάσημης ηθοποιού, παρουσία των αγαπημένων της προσώπων. Ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, με τον γιο του, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, η σύζυγός του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, Έφη Πίκουλα, καθώς και άλλα πρόσωπα που λάτρεψαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της. 

Ανάμεσά τους ήταν και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, όπως ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Κώστας Πρέκας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, η Άριελ Κωνσταντινίδη και πολλοί άλλοι. 

Aλίκη Βουγιουκλάκη
Το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
ΙΟ Τάκης Ζαχαράτος άφησε μία ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Η Ελένη Ροδά / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Η Άριελ Κωνσταντινίδη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Τάκης Ζαχαράτος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Κώστας Βενετσάνος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Νίκος Φρονιμόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Η Έφη Πίκουλα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Μάκης Δελαπόρτας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Πέρασαν 30 χρόνια από τη στιγμή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη «έφυγε» από τη ζωή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Aλίκη Βουγιουκλάκη
Ο Κώστας Πρέκας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν εμφανίζεται ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με την υγεία του. 

«Ο Γιάννης είναι κομμάτι της ζωής μου. Ήμουν κοντά του και πρόσφατα στο νοσοκομείο, εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο. Είναι εντάξει. Είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν υπάρχει κίνδυνος, παιδιά, μην ακούτε αυτά που γράφουν. Εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο για να κάνει κάποιες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν αλλά είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν είναι κάτι σοβαρό, που λέγεται και ξαναλέγεται και γράφεται. Μην τα κάνουμε όλα θέματα γιατί στενοχωριέται και εκείνος και δεν θέλω. Ο Γιάννης είναι μια χαρά», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Μάκης Δελαπόρτα για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
69
68
68
60
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Οι τρεις υποθέσεις εξαφάνισης που ερευνώνται
Οι αρχές έχουν εστιάσει τις έρευνες στο ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην αγνοούμενη Κινέζα, Γιου Τινγκ, ωστόσο τα ευρήματα της ιατροδικαστικής παραπέμπουν σε άλλη, νεότερη γυναίκα
Κυψέλη
Newsit logo
Newsit logo