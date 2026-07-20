Αλίκη Βουγιουκλάκη: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της

Στις 23 Ιουλίου 1996 έκλεισαν για πάντα τα εκφραστικά μάτια της μεγαλύτερης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη άφησε την τελευταία της πνοή, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο της τέχνης.

Τη Δευτέρα (20.07.2026) τελέστηκε το μνημόσυνο για 30 χρόνια από τον θάνατο της διάσημης ηθοποιού, παρουσία των αγαπημένων της προσώπων. Ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, με τον γιο του, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, η σύζυγός του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, Έφη Πίκουλα, καθώς και άλλα πρόσωπα που λάτρεψαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της.

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Ανάμεσά τους ήταν και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, όπως ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Κώστας Πρέκας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, η Άριελ Κωνσταντινίδη και πολλοί άλλοι.

Στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν εμφανίζεται ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με την υγεία του.

«Ο Γιάννης είναι κομμάτι της ζωής μου. Ήμουν κοντά του και πρόσφατα στο νοσοκομείο, εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο. Είναι εντάξει. Είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν υπάρχει κίνδυνος, παιδιά, μην ακούτε αυτά που γράφουν. Εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο για να κάνει κάποιες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν αλλά είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν είναι κάτι σοβαρό, που λέγεται και ξαναλέγεται και γράφεται. Μην τα κάνουμε όλα θέματα γιατί στενοχωριέται και εκείνος και δεν θέλω. Ο Γιάννης είναι μια χαρά», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Μάκης Δελαπόρτα για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.