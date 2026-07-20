Ελλάδα

Τραγωδία στην Εύβοια: Ηλικιωμένος πνίγηκε στην παραλία Αλυκές – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις προβλεπόμενες ιατρικές και αρμόδιες διαδικασίες
Ασθενοφόρο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος άντρας την Δευτέρα (20.07.2026), ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αλυκές Χαλκίδας

Ο άτυχος ηλικιωμένος σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Πλήρωμα ασθενοφόρου έσπευσε στην παραλία, παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις προβλεπόμενες ιατρικές και αρμόδιες διαδικασίες.

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