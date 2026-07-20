Κακουργηματική δίωξη σε 29 αστυνομικούς σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι για τα επεισόδια στο Νεοχώρι το 2019

29 αστυνομικοί από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, θα περάσουν την πόρτα της Ανακρίτριας Μεσολογγίου, προκειμένου να απολογηθούν για τα όσα έπραξαν στην προσπάθειά τους να καταστείλουν τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στις 29 Μαΐου του 2019 αμέσως μετά τη λήξη αγώνα.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, στους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διεξαγωγή του αγώνα ως διμοιρίες υποστήριξης, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον τραυματισμό μίας γυναίκας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα «Όμηρος Νεοχωρίου – Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου».

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Πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία με πλαίσιο ποινής την κάθειρξη έως 20 χρόνια και είναι πρωτοφανές για τα τοπικά δεδομένα τουλάχιστον, σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό αστυνομικών να απευθύνεται μία τόσο σημαντική κατηγορία, που να αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι, αλλά και στο σώμα και είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μάλιστα και μερική αναπηρία στην ακοή της, ως συνέπεια του τραυματισμού της.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, που σηματοδότησε την άνοδο της ΑΕΜ στη Γ’ Εθνική (καθώς επρόκειτο για αγώνα μπαράζ), οι οπαδοί των γηπεδούχων, μετά την ήττα της ομάδας τους, ξεκίνησαν επεισόδια επιτιθέμενοι κυρίως στους αστυνομικούς, αλλά και στους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας.

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Εκτοξεύτηκαν πέτρες, φωτοβολίδες, κροτίδες και έγιναν μάχες σώμα με σώμα με ρόπαλα, με αποτέλεσμα έξι αστυνομικοί να τραυματιστούν ελαφρά, όπως επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χειροβομβίδων κόνεως, αλλά και δακρυγόνων.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων από την Αστυνομία, με αποτέλεσμα σύμφωνα πάντοτε με την καταγγελία να προκύψει και ο τραυματισμός της γυναίκας στο κεφάλι.

Καθώς μιλάμε έχουν περάσει επτά χρόνια μετά από τα επεισόδια αυτά που σημειώθηκαν στο γήπεδο του Νεοχωρίου αντιλαμβάνεται κανείς ότι η εν λόγω δικογραφία για αρκετό καιρό «λίμναζε». Τελικά όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες ασκήθηκε η δίωξη σε 29 αστυνομικούς, οι οποίοι καλούνται εσπευσμένως να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε δόσεις στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων με τον αρχικό προγραμματισμό να μιλά για 15 αστυνομικούς, που θα απολογηθούν σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι πρώτοι 15 αστυνομικοί απολογήθηκαν και με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέως αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Διακοπές και εποχιακά συμβάντα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποινική μεταχείριση των 29 αστυνομικών και η τυχόν επιβολή περιοριστικών όρων ή μέτρων σε βάρος τους από τις Δικαστικές Αρχές, προφανώς θα συνδεθεί με την υπηρεσιακή τους κατάσταση στη συνέχεια, αλλά και την αντιμετώπισή τους σε πειθαρχικό επίπεδο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των 29 αστυνομικών – κατηγορουμένων, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στη «Συνείδηση», χαρακτήρισε υπερβολική δίωξη σε βάρος των αστυνομικών.

Συγκεκριμένα ο Χρ. Τσιμπούκης δήλωσε σχετικά: «Με τίμησαν με την εντολή τους μάχιμοι και άξιοι αστυνομικοί, αυστηρά προσανατολισμένοι στην εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όχι μόνο για το επίδικο συμβάν αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομία τους και ανέλιξης, ώστε κατά την υπεράσπισή τους ενώπιον της κας Ανακρίτριας να αποδομηθεί το πραγματικό μέρος της κατηγορίας, αλλά και να καταρριφθεί το νομικό μέρος της καθ’ υπερβολήν ασκηθείσης σε βάρος τους ποινικής δίωξης. Άπαντες αισθάνονται δικαιωμένοι από την αναμενόμενη λόγω της επανατοποθέτησης των πραγματικών περιστατικών σε αληθή βάση, ποινική τους μεταχείριση».

Η σύμπτωση με τη «βαριά ατμόσφαιρα» μετά το περιστατικό στο Άργος

Η δίωξη των αστυνομικών στην Αιτωλοακαρνανία αυτή αξίζει να σημειωθεί πως συμπίπτει με το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στις 8/7 στο Άργος, με έναν 20χρονο να πέφτει νεκρός από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη και για άλλη μία φορά να καταγγέλλεται η κατάχρηση βίας από αστυνομικούς.

Το περιστατικό αυτό δημιούργησε και πολιτική με την κυβέρνηση να δέχεται πυρά από την αντιπολίτευση που έκανε λόγο για «κρατικό έγκλημα» και «εν ψυχρώ εκτέλεση» από ανεκπαίδευτους αστυνομικούς.

Αποτέλεσμα ήταν μετά την προφυλάκιση των αστυνομικών και ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοίδης να δηλώσει ότι αστυνομικοί υπερέβαλαν, δεν λειτούργησαν σωστά και ότι η «η Αστυνομία δεν έχει ως αποστολή να σκοτώνει παιδιά». Παραλίεςκαι νησιά

Λίγα 24ωρα μετά από το περιστατικό αυτό στο Άργος και μέσα στη «βαριά» περιρρέουσα ατμόσφαιρα που αυτό δημιούργησε, προκύπτει η υπόθεση στην Αιτωλοακαρνανία, όπου εν ολίγοις κρίνεται, αν οι αστυνομικοί υπερέβαλαν ή όχι, αντιμετωπίζοντας τα επεισόδια στο Νεοχώρι.