Ελλάδα

Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στα Γιάννενα – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

εξαφάνιση
Ο 14χρονος που εξαφανίστηκε
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Γιάννενα.

Ο 14χρονος Αχμέντ Γκαμάλ, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε στις 17/07/2026 και ώρα περίπου 18:30 και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 19/07/2026.

Προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αχμέντ (ον) Γκαμάλ (επ), έχει ύψος 1,67 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη βερμούδα, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο,

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
70
68
68
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κακουργηματική δίωξη σε 29 αστυνομικούς σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι για τα επεισόδια στο Νεοχώρι το 2019
Μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα το 2019 ξέσπασαν επεισόδια με ρόπαλα, εκτοξεύτηκαν πέτρες, φωτοβολίδες, κροτίδες ενώ αρκετοί οπαδοί τραυματίστηκαν και αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων
Αστυνομία
Καιρός αύριο: Καύσωνας με 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά – Μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo