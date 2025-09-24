Άλιμος: Επεισοδιακή καταδίωξη μηχανής – Συνελήφθη ένας 20χρονος

Επεισοδιακή καταδίωξη μηχανής από αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24.9.25) στον Άλιμο.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τη 01:15 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πυρρώνoς και Βουλιαγμένης στον Άλιμο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έκριναν ύποπτη μία μηχανή και έκαναν σήμα στα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτή να σταματήσουν για έλεγχο.

Ωστόσο, οι αναβάτες ανέπτυξαν ταχύτητα και κινήθηκαν προς την οδό Κουμουνδούρου, όπου η μηχανή προσέκρουσε σε νησίδα.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων.