Ελλάδα

Αλκοτέστ: Μηδενική ανοχή στην οδήγηση με αλκοόλ και μεσοβδόμαδα – Εικόνες από τη Σταδίου

Ομάδα αποτελούμενη από περισσότερους από 10 αστυνομικούς της Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) προχώρησε σε εκτεταμένο «μπλόκο»
Αλκοτέστ στη Σταδίου
Αλκοτέστ στη Σταδίου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η εφαρμογή του δόγματος μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής να πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους για αλκοτέστ σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Οι Αρχές δίνουν πλέον σαφές μήνυμα ότι οι έλεγχοι για αλκοτέστ δεν περιορίζονται μόνο στις παραδοσιακά «επίφοβες» ημέρες της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, αλλά επεκτείνονται και μεσοβδόμαδα, αιφνιδιάζοντας τους οδηγούς σε ανύποπτο χρόνο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η επιχείρηση που στήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σταδίου, στο ύψος της Παλιάς Βουλής.

Εκεί, μια πολυμελής ομάδα αποτελούμενη από περισσότερους από 10 αστυνομικούς της Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) προχώρησε σε εκτεταμένο «μπλόκο».

Οι αστυνομικοί έκλειναν ανά λίγα λεπτά κάθετα όλο τον δρόμο και χρησιμοποίησαν κώνους για να δημιουργήσουν έναν ειδικό «παράδρομο» ελέγχου, στον οποίο διοχετεύονταν τα οχήματα προκειμένου να υποβληθούν οι οδηγοί σε αλκοτέστ.

Η επιχείρηση ήταν οργανωμένη σε δύο στρατηγικά σημεία: η πρώτη ομάδα σταματούσε τα οχήματα που κινούνταν επί της Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής, ενώ η δεύτερη ομάδα επικεντρώθηκε στα οχήματα που εισέρχονταν από την οδό Κολοκοτρώνη.

Οι έλεγχοι ήταν ενδελεχείς -ενώ συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα- γι’ αυτό και το μποτιλιάρισμα, κάποιες στιγμές, έφτανε ως την Κλαυθμώνος.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών πραγματοποιήθηκε μεγάλη εξόρμηση της Τροχαίας, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε ένα μόνο πενθήμερο διενεργήθηκαν 36.725 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε όλη την Αττική, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις.

Μάλιστα, 12 οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, καθώς η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε το όριο των 0,60 mg/l. Η Τροχαία ξεκαθαρίζει ότι οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την εμπέδωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των σοβαρών ατυχημάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
161
128
100
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα στελέχη του ιού της γρίπης που αναμένεται να επικρατήσουν μέχρι το 2027 - Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
Οι νέες διεθνείς κατευθύνσεις για τη σύνθεση των εμβολίων της γρίπης, η εμφάνιση νέων παραλλαγών του ιού και η παγκόσμια ετοιμότητα απέναντι σε πανδημική απειλή
Εμβόλιο γρίπης
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες στο Ζεφύρι - Έπιασαν στα πράσα 6 άτομα στο «τηλεφωνικό κέντρο»
Στελέχη της αστυνομίας έκαναν έφοδο σε τρία σπίτια της περιοχής και σε ένα από αυτά εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο, όπου βρέθηκαν έξι άτομα την ώρα που πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές απάτες
Όσα βρήκε η αστυνομία στο παράνομο τηλεφωνικό κέντρο
Συγκλονίζει η απολογία του 17χρονου πατροκτόνου στη Λέρο - «Με τρυπούσε με κατσαβίδι και μου έκοψε το δάχτυλο με κλαρκ»
Περιέγραψε από την δική του πλευρά την ημέρα του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 50χρονος πατέρας - «Δεν ήθελα να του κάνω κακό...» είπε με δάκρυα στα μάτια
O 18χρονος πατροκτόνος
Newsit logo
Newsit logo