Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται έως και 2 εβδομάδες για να συνηθίσει την αλλαγή
Ρολόγια
Η ημέρα έχει ξεκινήσει ήδη να μεγαλώνει και όλοι περιμένουν την αλλαγή της ώρας για να καλωσορίσουμε και επισήμως την θερινή περίοδο. Για ακόμη μία χρονιά, η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη θερινή και χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα οι Έλληνες να προσαρμόζουν τα παραδοσιακά ρολόγια τους, 2 φορές τον χρόνο.

Η πρώτη αλλαγή ώρας για το 2026 θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου. Στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσουμε μία ώρα ύπνου.

Η επόμενη αλλαγή ώρας είναι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 όπου στις 04:00 θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας έτσι τη χειμερινή περίοδο.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι έξυπνες συσκευές (κινητά, υπολογιστές και ρολόγια) προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένη η ζώνη ώρας και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι μοναδικές αλλαγές που πρέπει να κάνετε εσείς είναι στα αναλογικά ρολόγια, στους φούρνους, στα ξυπνητήρια ή στα ρολόγια αυτοκινήτων.

Γιατί αλλάζουμε την ώρα

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και η χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και συνολικά της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ένωση.

Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται συνήθως 5 ημέρες έως 2 εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, μέσα από σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου και στις καθημερινές συνήθειες.

