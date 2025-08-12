Αλόννησος: Απειλές θανάτου από 53χρονο στη σύντροφό του – «Θα σφάξω εσένα, το παιδί σου και τον πρώην άντρα σου»

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Μαγνησία, αυτή τη φορά στην Αλόννησο, μεταξύ ενός ζευγαριού που ταξίδεψε στο νησί για να σώσει τη σχέση του. Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει ο 53χρονος σε σκηνές ζηλοτυπίας, απειλώντας τη 51χρονη σύντροφό του ότι θα «σφάξει» εκείνη, την κόρη της και τον πρώην σύζυγό της, σύμφωνα με το gegonota.news.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (08.08.2025) στην Αλόννησο, όταν εκείνη δέχθηκε κλήση από άγνωστο αριθμό, που ανήκε στην καθαρίστρια του σπιτιού της. Ο σύντροφός της θεώρησε ότι πρόκειται για νέο σύντροφο και άρχισε να την προσβάλλει και να την απειλεί. Η ένταση κορυφώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε ο 53χρονος εξαπέλυσε τις απειλές θανάτου και έφυγε για το λιμάνι, χωρίς όμως να βρει διαθέσιμο δρομολόγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες αργότερα, η 51χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας στο λιμάνι. Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ η γυναίκα υποστήριξε ότι έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά βίας στο παρελθόν.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή, ενώ αθωώθηκε για την εξύβριση λόγω έλλειψης παραβόλου από την παθούσα.