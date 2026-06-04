Άλσος Βεΐκου: Από μελίσσια που βρίσκονταν στο σημείο ξεκίνησε η φωτιά – Αναζητούνται ο μελισσοκόμοι

Πανικό δημιούργησε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/6/2026) στο Άλσος Βεΐκου και τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα μετά από την Πυροσβεστική. Όπως ενημερώνει μάλιστα, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τα μελίσσια που υπήρχαν στο σημείο, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες.

Στο ραντάρ της αστυνομίας βρίσκονται πλέον οι μελισσοκόμοι και ιδιοκτήτες των μελισσιών, οι οποίοι διέφυγαν μόλις επεκτάθηκε η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου.

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Φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως δείχνουν την καμένη έκταση κοντά στα μελίσσια, με την φωτιά να μην έχει απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά ξεκίνησε να καίει ξερά χόρτα γύρω στις 12:00 και λίγα λεπτά μετά τέθηκε υπό έλεγχο, με μάρτυρες να λένε αρχικά ότι είδαν φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά, κοντά στο Άλσος Βεΐκου.

Στην μάχη για την κατάσβεσή της «ρίχτηκαν» 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 1η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.