Ελλάδα

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν και drone των Χούθι της Υεμένης, μετά την αναχαίτιση των 2 πυραύλων

Η νέα αυτή επιχείρηση ακολούθησε την επιτυχή αντιμετώπιση προηγούμενης επίθεσης, κατά την οποία οι ελληνικοί Patriot είχαν αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους
Patriot
Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski via REUTERS
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Ακόμα μια επιτυχία σημειώθηκε από τους ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία, καθώς όπως έγινε γνωστό μετά την αναχαίτιση των δυο βαλλιστικών πυραύλων, έγινε γνωστό πως η ελληνική δύναμη κατέρριψε drone από την Υεμένη (UAV).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot κατέρριψε drone (UAV) που προερχόταν από την Υεμένη. Όπως αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η κατάρριψη συνέβη σήμερα Σάββατο (25.7.26) στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη.

Η κατάρριψη έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η νέα αυτή επιχείρηση ακολούθησε την επιτυχή αντιμετώπιση προηγούμενης επίθεσης, κατά την οποία οι ελληνικοί Patriot είχαν αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από την περιοχή της Υεμένης με στόχο σημαντική εγκατάσταση στην περιοχή Γιανμπού.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που αφορά στην υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

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