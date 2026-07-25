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Σταύρος Γεωργίου: Τελευταίο αντίο για τον δικηγόρο που δολοφόνησαν στο γραφείο του – Τραγικές φιγούρες οι δύο κόρες του

Η κηδεία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου τελέστηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια κα για την δολοφονία του έχει συλληφθεί ένας 28χρονος Αιγύπτιος
Σταύρος Γεωργίου
Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου
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Σε βαρύ κλίμα και με τραγικές φιγούρες τις δύο 16χρονες κόρες του φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν το πρωί του Σαββάτου (25.07.2026) τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου που έπεσε θύμα δολοφονίας.

Η κηδεία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου τελέστηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια. Για την δολοφονία του έχει συλληφθεί ένας 28χρονος Αιγύπτιος.

Οι δύο κόρες του, οι οποίες ήταν εκείνες που εντόπισαν πρώτες τον ποινικολόγο νεκρό στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τι έχει συμβεί και βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της δολοφονίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ο 28χρονος κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Στο μεταξύ ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Γαλάνης, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της φριχτής δολοφονίας επισκέφθηκε χθες την 5η τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του αδερφού του Σταύρου Γεωργίου. Ο Νίκος Γαλάνης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία του ποινικολόγου και τόνισε ότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα οδηγήθηκε εκ νέου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να εκτελεστεί το εκκρεμές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια ανήλικης τον περασμένο Μάιο. Και γι’ αυτή την υπόθεση θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Εντωμεταξύ, μέχρις ώρας δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, καθώς ήδη αρκετοί ποινικολόγοι έχουν αρνηθεί να τον εκπροσωπήσουν για λόγους αρχής, καθώς ο δράστης έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε συνάδελφό τους.

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